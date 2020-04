Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Ab Montag ist das Rheinsberger Rathaus fast wieder voll besetzt. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sagt, kehren die Mitarbeiter bereits seit Dienstag schrittweise aus der häuslichen Isolation zurück.

Weil Schwochow am 7. April positiv auf das Coronavirus getestet worden war (wir berichteten), mussten bis auf drei Mitarbeiter alle Angestellten der Kernverwaltung in häusliche Isolation geschickt werden. Laut dem Rathaus-Chef hatte sich keiner der Kollegen angesteckt. Schwochow selbst wird noch einige Tage in Quarantäne bleiben. Erst am Dienstag wird getestet, ob das Virus bei ihm noch nachweisbar ist. Nur bei einem negativen Testergebnis darf er wieder zur Arbeit. Bei ihm sei die Krankheit äußerst mild verlaufen. "Ich habe bis heute kein einziges Symptom bemerkt", so Schwochow. Während seiner Quarantäne sei er dreimal getestet worden. Die Ergebnisse hätten stets noch am gleichen Tag vorgelegen.

In der Verwaltung gelte es nun, die Arbeit, die in den vergangenen zwei Wochen liegengeblieben ist, nachzuholen. "Wir liegen im Rechnungswesen, bei den Jahresabschlüssen und bei den Planungen für Baumaßnahmen zurück", so Schwochow. Zu Verzögerungen bei laufenden Bauvorhaben sei es trotz des Personalnotstands aber nicht gekommen. "Wenn es auf den Baustellen Unklarheiten gab, konnte das telefonisch geklärt werden", so Schwochow. Nur beim Bürgerzentrum könnte das Coronavirus für weiteren Verzug sorgen – allerdings nicht, weil die Verwaltung zwei Wochen lang nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig war. Der Trakt in der Seestraße 12 soll eigentlich im Sommer bezugsfertig sein. Aufgrund der Corona-Krise ist es laut Schwochow aber noch schwerer, Baufirmen für die letzten Arbeiten zu bekommen. Für die Seestraße 9/10 hatte er nach dem Baustopp ohnehin damit gerechnet, dass es bei zum Ende des dritten Quartals dauern könnte, die Aufträge zu vergeben. "Ob wir diesen Zeitplan einhalten können ist aber unklar, so Schwochow.

