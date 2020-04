BRAWO

Bad Belzig Seit längerer Zeit wird innerhalb der Kommunalpolitik wie in der Öffentlichkeit über die Zukunft der Standorte der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark diskutiert. Während in den 1990er Jahren der Landesgesetzgeber noch aus strukturpolitischen Überlegungen die Stadt Bad Belzig als Kreissitz festlegte, wurde in den vergangenen zwei Jahren durch den Landkreis eine Zwei-Standort-Strategie mit den Standorten Bad Belzig und Beelitz-Heilstätten verfolgt. Die 1994 mit der Kreissitzentscheidung für Bad Belzig verbundene strukturelle Stärkung der südwestlichen Randregion des Landkreises sollte das wirtschaftliche Gefälle zwischen dem Berliner Umland und den Fläminggemeinden mindern. Mit dem nun durch den Kreistag beschlossenen Masterplan soll gemäß der Zwei-Standort-Strategie künftig in Beelitz-Heilstätten der neue zentrale Verwaltungssitz mit 700 Mitarbeiterplätzen entstehen. Der Standort Bad Belzig als Servicepunkt soll mit etwa 300 Mitarbeiterplätzen ausgestattet werden. Ziel der Stadt Bad Belzig ist es, den kompletten Verwaltungssitz der Kreisverwaltung mit allen 1000 Mitarbeiterplätzen im Stadtgebiet anzusiedeln und damit an die Region zu binden. Mit einem Positionspapier an die Kreistagsabgeordneten der Region zu möglichen alternativen Standorten innerhalb des Stadtgebietes wurde die Diskussion vor Kurzem neu eröffnet. Darin wurden alternative Standorte zur Ansiedlung des gesamten Kreisverwaltungssitzes im Stadtgebiet Bad Belzig vorgeschlagen. Darüber hinaus wurden in dem Papier auch Flächenausweisungen für einen zusätzlich entstehenden Bedarf an Wohnbauflächen und Flächen für allgemeine Versorgungseinrichtungen (Kita, Schule, Versorgung, usw.) dargestellt.

Zur Sicherstellung einer frühzeitigen Beteiligung erhalten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Belzig die Möglichkeit, Ihre Meinung in einer Online Umfrage zu äußern. Auf der Internetseite www.bad-belzig.de/umfrage werden etwa 10 Fragen zur Zukunft der Stadt im Zusammenhang mit der Standortentscheidung zum Kreisverwaltungssitz gestellt.

"Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und beantworten Sie die Fragen. Die Erhebung und Auswertung der Online Umfrage erfolgt anonymisiert. Unterstützen Sie die politischen Vertreter der Stadt in ihrem Bemühen, die Standortentscheidung im Sinne Bad Belzigs und der Region zu überdenken und helfen Sie mit, den Status "Kreisstadt Bad Belzig" langfristig zu sichern", wirbt Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang.