Corona-Krise in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in Brandenburg an der Havel ist am Freitag, 17. April, auf dem Stand des Vortages (49).

Auch die Zahl der stationären Behandlungen ist mit 17 gleich.

In häuslicher verordneter Quarantäne befinden sich 72 Personen, vier weniger als am Donnerstag. Zudem gelten 26 Personen (+1) als genesen.

