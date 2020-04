Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Auf der Neustädter Straße in Neuruppin ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fahrradfahrer erlag nach dem Zusammenstoß mit einem Auto seinen Verletzungen.

Laut Polizei soll der Wagen die Neustädter Straße in Richtung Heinrich-Rau-Straße befahren haben. Der Fahrradfahrer war in selber Richtung unterwegs, als er auf die Straße gefahren sein soll. Es kam zum Zusammenstoß. Weil ein Sachverständiger ein Einsatz ist, ist derzeit noch die B 167 in Teilen gesperrt. Das betrifft den Abschnitt der Bundesstraße ab dem Tempelgarten in Richtung Kreisel auf der Neustädter Straße.