Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagvormittag gegen 9.40 Uhr im Gewerbegebiet an der Feldmark in Fürstenberg gekommen.

Der Fahrer eines Lkw überrollte im Rahmen einer Anlieferung für einen Discounter an der Hans-Günther-Bock-Straße seinen Beifahrer, der kurz zuvor aus dem Lkw gestiegen war. Der 60-Jährige wollte seine Notdurft verrichten, hieß es vonseiten der Polizei. Als der 54-jährige Fahrer des Lkw MAN kurz danach anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Beifahrer, der sich inzwischen nicht mehr sichtbar vor dem Fahrzeug befunden hatte. Der 60-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde von Rettungskräften versorgt. Ein Unfallgutachter ist zum Einsatz gekommen.