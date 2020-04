Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Kommunenrechnen in diesem Jahr mit Einbußen von rund einer Milliarden Euro durch die Corona-Krise. Das ergab eine Abfrage des Städte- und Gemeindebundes bei seinen Mitgliedern.

Demnach ist mit Mindereinnahmen von 913 Millionen Euro zu rechnen. Mehr als ein Drittel der Kommunen geht50 Prozent geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Da die Einnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer sinken, sinke auch der Anteil der Kommunen daran, heißt es in einer Pressemitteilung des kommunalen Spitzenverbandes. Auch die eigenen Gebühren und Entgelte seien rückläufig. Gleichzeitig sei mit Mehrausgaben im Sozialbereich und zur Stützung der kommunalen Betriebe und der kulturellen Einrichtungen zu rechnen. Linke und BVB/Freie Wähler hatten am Mittwoch im Landtag einen Prüfauftrag an die Landesregierung erteilen wollen, welche Hilfen für die Kommunen geleistet werden können. Das lehnten die Koalitionsfraktionen ab. Sie beauftragten die Landesregierung ihrerseits im Mai eine Prognose zur Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kommune zu erstellen.