Neuruppin Für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Neuruppin werden Zeugen gesucht. Eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil ihr Lebensgefährte auf der Karl-Marx-Straße verletzt worden ist.

Dieser sei dort gegen 21.30 Uhr mit dem Fahrrad am Fontane-Denkmal in Richtung Fehrbelliner Straße unterwegs gewesen. Dabei soll der 33-Jährige von einem Auto gestreift worden sein. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Der Autofahrer setzte seine Tour fort. Der Fahrradfahrer begab sich erst nach Hause, wo seine Lebensgefährtin den Rettungsdienst informierte. Zeugen werden gebeten, sich unter 03391 3540 zu melden.