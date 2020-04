Anett Zimmermann

Seelow Der Krisenstab des Landkreises Märkisch-Oderland informierte am Freitag über fünf bestätigte Corona-Fälle mehr als am Vortag.

Der Lagebericht weist 84 Genesene und aktuell 67 Erkrankte aus. Bei dem am Donnerstag verstorbenen Patienten handelte es sich um einen Bewohner des Amtes Barnim-Oderbruch, sagte Amtsarzt Steffen Hampel auf Nachfrage dieser Zeitung. Der 83-Jährige sei am 6. April mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung ins Krankenhaus Strausberg eingeliefert worden. Erst im Zuge des jetzt üblichen Screenings sei die Diagnose Covid-19 dazugekommen. Der Mann habe keine typischen Symptome geäußert, hieß es bereits am Donnerstag.

In Märkisch-Oderland werden laut Lagebericht vom Freitag neun Infizierte in Krankenhäusern behandelt, darunter vier auf Intensivstation. Im Landkreis gibt es bisher 1539 Verdachtsfälle, von denen 701 als begründet gelten. 838 Kontaktpersonen zeigten keine Anzeichen der neuartigen Lungenerkrankung. Die häusliche Isolation wurde für 1367 Menschen angeordnet, 1101 konnten daraus bereits entlassen werden. Die Zahl der Abstrich-Untersuchungen wird auf 956 beziffert.

Aufgrund der sich stabilisierenden Zahlen hatte der Katastrophenschutzstab bereits am Mittwoch angekündigt, am Wochenende keine Lageberichte herauszugeben. Hintergrund ist dabei auch, personelle Ressourcen zu schonen. Der Landkreis will auch die Eskalationsstufe von drei auf zwei senken.

