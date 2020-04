HGA

Velten (MOZ) Ein Feuer ist am Donnerstag an der offenen Erdgaseinführung eines unbewohnten Mehrfamilienhauses an der Veltener Bahnstraße ausgebrochen.

Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei um 12.25 Uhr durch anwesende Bürger festgestellt undgelöscht. Bei der Brandausbruchstelle handelt es sich laut Polizei um eine Baugrube mit offenliegender Erdgasleitung, die mit Schutt, Fließ und Müll gefüllt war.

Im Umfeld der Grube befanden sich zudem mehrere verbrannte Zigaretten. Durch das offene Feuer wurde die angebrachte Dämmung an der Fassade sowie die Gasleitung, aus der das Gas ausströmte, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Feuerwehr und Vertreter der Stadtwerke waren vor Ort.