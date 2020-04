BRAWO

Potsdam/Mittelmark (BRAWO) Zuhause bleiben während der Corona-Pandemie ist nicht für alle Menschen eine sichere Lösung. Die Mitarbeiterinnen des Autonomen Frauenzentrums Potsdam e.V. möchten gewaltbetroffene Frauen und Mädchen ermutigen, sich bei sexualisierter oder häuslicher Gewalt Unterstützung zu suchen und damit nicht allein zu bleiben. Auch Personen aus Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft können sich Hilfe holen und beraten lassen, wenn sie unsicher sind, wie sie Betroffene unterstützen können. Das Frauenhaus, die Frauennotwohnung und die Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Potsdam sind weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar und sichern so Beratung und Schutz. Alle Informationen finden sich auch auf www.frauenzentrum-potsdam.de

Frauen- und Mädchenberatung: 0176/83996268 (werktags) - hier auch für andere betroffee anrufen, Frauenhaus: 0331/964516, Frauennotwohnung: 0179/ 5307598