Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, gab es in Frankfurt weiterhin 22 laborbestätigte Corona-Infizierte.

Von diesen gelten mittlerweile bereits 18 als geheilt, zwölf mehr als noch am Donnerstag. Allerdings, so Stadtsprecher Uwe Meier: "Mit Blick auf die umliegenden Landkreise und die Landeshauptstadt ist das überhaupt kein Grund zur Entspannung." Außerdem sei die Zahl laborbestätigter Corona-Infektionen nicht gleichbedeutend mit der Zahl tatsächlich Infizierter.

Nach Daten des Robert-Koch-Instituts ging in Märkisch Oderland die Zahl bestätigt Infizierter am Freitag um vier auf 172 hoch, im Landkreis Oder-Spree sind es 98 Fälle. In Potsdam wurden 18 weitere Fälle bestätigt, insgesamt sind es dort 476. Brandenburgweit stieg die Zahl um 62 auf 2120.