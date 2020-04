dpa

Berlin (dpa) Seit dem MeToo-Skandal gibt es in Deutschland eine Anlaufstelle für Menschen, die sexuelle Belästigung etwa am Filmset oder im Theater erlebt haben. In anderthalb Jahren haben sich dort 255 Menschen gemeldet. "Wir haben mehr als 500 Beratungsgespräche geführt, telefonisch oder persönlich", sagte eine Beraterin der Themis-Vertrauensstelle dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Dabei sei es um alle Formen von Machtmissbrauch gegangen. "Von den schwächsten Formen wie Anstieren, sexualisierten Blicken auf Geschlechtsteile über anzügliche Bemerkungen bis hin zu schweren Straftaten", sagte sie dem Magazin. "Innerhalb des ersten Jahres sind uns elf Vergewaltigungsvorwürfe am Arbeitsplatz gemeldet worden."

Den ersten Zahlen zufolge melden sich vor allem Frauen - rund 90 Prozent der Ratsuchenden seien weiblich. Dazu gehören vor allem Schauspielerinnen, aber auch andere Gewerke wie Kostümbildnerinnen, wie es in dem "Spiegel"-Interview heißt. Zwei Fünftel der ihnen gemeldeten Vorkommnisse seien körperliche Belästigungen gewesen.

Vertrauensstelle in Berlin

Die Themis-Vertrauensstelle war im Herbst 2018 in Berlin gegründet worden. Dort können sich Personen von Film, Fernsehen, Theatern und Orchestern melden, wenn sie sexuelle Belästigung oder Gewalt erfahren haben. Getragen wird die Stelle von mehreren Brancheneinrichtungen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fördert das Projekt.

"Wir brauchen einen Kulturwandel und müssen gucken, wie man den herbeiführt", sagte Themis-Vorstandsmitglied Eva Hubert der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Sie habe überrascht, dass es relativ viele Fälle seien. "Und dass wir die Erfahrung machen: Je bekannter wir sind, desto mehr Menschen melden sich."

Es gebe dabei "keinen objektiven Schweregrad". "Es gibt Frauen, die sind traumatisiert von blöden, sexualisierten Sprüchen. Und es gibt andere, die klar mit sexueller Gewalt umgehen können. Das ist sehr individuell. Und alles gleich ernst zu nehmen", sagte Hubert.

Teil eines Kulturwandels müsse etwa sein, dass schon bei der Vorbereitung von Dreharbeiten klar gemacht werde, dass Anmachsprüche tabu seien. Die Gespräche der Beratungsstelle werden vertraulich behandelt. In neun Fällen entschieden sich Menschen laut Themis danach für eine Beschwerde an den Arbeitgeber. Auf die Frage, wie oft bislang Strafanzeige gestellt wurde, sagte eine der beiden Beraterinnen dem "Spiegel": "Ich weiß von Personen, die Anzeige erstattet haben, aber es gibt keine validen Zahlen."

Berichte über sexuelle Übergriffe des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein hatten 2017 unter dem Schlagwort #MeToo eine Debatte über Missbrauch, Machtverhältnisse und Sexismus ausgelöst. Die Diskussion breitete sich weltweit aus und ging über die Film- und Fernsehbranche hinaus. Trotz Harvey Weinstein gebe es immer noch neue Fälle, sagte Hubert. "Ich hätte gedacht, dass sich daran etwas ändert."