Jürgen Liebezeit

Glienicke/Schildow (MOZ) Das Reinickendorfer Bezirksamt hat angekündigt, die Parkzone am S-Bahnhof Hermsdorf zu erweitern. Zum 1. Mai wird nun auch der Bereich des Waldseeweges zwischen Berliner Straße und Silvesterweg sowie die Roedernstraße zwischen Hermsdorfer Damm und Waldseeweg Bestandteil der Kurzparkzone werden. Das teilte Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) in einer Pressemitteilung mit. Der Waldseeweg ist eine beliebte Abkürzung für Pendler. Anlieger fordern deshalb die Sperrung der Durchgangsstraße für den motorisierten Verkehr.

Eine erste Auswertung der seit März 2019 geltenden Kurzparkzone im Bereich des S-Bahnhofs Hermsdorf habe ergeben, dass sich die Umsetzung überwiegend positiv auf die Parkmöglichkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner auswirke, es aber punktuelle Veränderungen beziehungsweise Anpassungen hinsichtlich der Ausweitung der Parkzone geben sollte, heißt es darin weiter. Die bisherige Erfahrung habe aber auch gezeigt, dass im Gegenzug einige Straßenzüge im südlichen Bereich der Parkzone herausgenommen werden können. Details nannte die Stadträtin dazu nicht.

Das Bezirksamt hatte im vergangenen Frühjahr Kurzparkzonen eingerichtet, weil Tagespendler, vor allem aus Glienicke und aus Schildow, morgens ihre Autos in der Nähe des Bahnhofs abstellten, um mit der S-Bahn weiter zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Innenstadt zu fahren. Dabei belegten sie die Parkplätze, die Anwohner, Kunden der Geschäfte und Patienten der Arztpraxen benötigen.

Parallel dazu hatte Glienicke am 1. April 2019 einen Kiezbus an den Start gebracht, der von Schildow über Glienicke zum S-Bahnhof Frohnau fährt und damit die stauträchtige Bundesstraße nur quert. Nach mehr als einem Jahr zieht Glienickes Bauamtsleiter Peter Staamann eine positive Bilanz: "Die Auslastung ist schon sehr gut, lässt wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise zurzeit aber wieder nach." Im vierten Quartal 2019 nutzten werktags mehr als 34 000 Fahrgäste den Bus, der im Wechsel mit der Linie zum S-Bahnhof Hermsdorf zu den Stoßzeiten in Zehn-Minuten-Takt verkehrt. Insgesamt hat nach einem Jahr die Zahl der Fahrgäste um 32 000 zugenommen. Glienicke finanziert den Kiezbus für zwei Jahre mit knapp 500 000 Euro pro Jahr. Sollte der Nachweis erbracht werden, dass der S-Bahn-Zubringer angenommen wird, wird der Landkreis die Linie dauerhaft in den Fahrplan übernehmen und dann die Kosten tragen.