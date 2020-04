Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Leroy Erxleben ist am Sonntag ab 20.15 Uhr erneut bei "The Voice Kids" auf Sat. 1 zu sehen. Dann heißt es Daumen drücken für den Neuruppiner. Der 13-Jährige tritt bei der beliebten Casting-Show in der zweiten Runde, den so genannten Battles an, in der er sich direkt gemeinsam mit anderen Nachwuchssängern messen lassen muss. Der Fernsehsender hat den aufgezeichneten Auftritt bereits im Internet veröffentlicht – allerdings ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin sich in dieser Runde durchsetzen und damit dem Finale näher kommen wird. Von den einst 15 Sängerinnen und Sängern in Leroys Team sind nur noch sechs im Rennen.

Leroy, der bei seinem ersten Auftritt, den Blind Auditions, den Anastasia-Musical-Hit "Journey to the Past" gesungen hat, und Lukas Nimschek sowie Florian Sump von "Deine Freunde" als seine Coaches wählte, muss diesmal den bekannten Popsong "The never ending Story" zum Besten geben. Der Ohrwurm-Hit aus dem Jahr 1984 von dem britischen Popsänger Limahl war das Titellied zu dem Fantasyfilm "Die unendliche Geschichte" nach der Romanvorlage von Michael Ende. Mit Leroy stehen die zwölfjährige Brianna, die für die Show mit ihren Eltern aus den USA nach Deutschland gekommen ist, und die elfjährige Brinn Fury aus Klagenfurt auf der Bühne – passend zu dem Hit der 1980er-Jahre – alle in glitzernden Klamotten. Der 13-jährige Leroy, der mit seiner Band Joker unter der Leitung von Hans Bröge von der Neuruppiner Jugendkunstschule 2019 den Fontane-Songcontest gewonnen hat und Gesangsunterricht bei Inga Philipp nimmt, erfüllt sich mit seiner Teilnahme bei The Voice einen großen Traum. Bei diesem Auftritt steht er zudem geschminkt vor der Kamera. Das Schminken ist wie das Singen ebenso sein Hobby. Makeup-Artist oder Sänger sind seine Berufswünsche.