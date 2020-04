Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit einem Jahr beherrschen Außerirdische die Erde. Will und Katie Bowman versuchen soviel Normalität in den Alltag zu bekommen wie möglich.

Doch dazu muss die Familie erst einmal wieder zusammen sein. Die Besatzer haben die Städte, so auch L.A., in Blocs eingeteilt, Gebiete mit schier unüberwindbaren Grenzen. Will und Katie sind in einem, der Sohn in einem anderen. Um ihn nach Hause zu holen, versuchen die Bowmans alles. Vater Will geht sogar einen Deal mit dem menschlichen Vertreter der Besatzer ein. Das Problem, Gattin Katie ist aktiv im Widerstand. So wird die Auseinandersetzung im Großen auf die Familie im Kleinen projiziert.

Wenn es nicht auf dem Cover stehen würde, käme anfangs wohl kaum jemand auf den Gedanken, dass es sich bei "Colony" um eine Sci-Fi-Serie handelt. Denn die die Erde beherrschenden Außerirdischen spielen zuerst mal keine wirkliche Rolle. Sie sind die unbekannte Macht im Hintergrund. Denn die Menschen organisieren sich selbst, ähnlich einem Gefangenen-Lager. Bauwerke, Fahrzeuge, Kleidung, Ausrüstung - so gut wie nichts lässt erahnen, dass wir uns thematisch in der Zukunft bewegen. Das macht "Colony" sicher auch für all jene interessant, die mit Science Fiction so gar nichts am Hut haben. Und tatsächlich bleibt, aus Wesentliche reduziert, vor allem eine Mischung aus Action und Thriller übrig. Die Partner, die nicht alles von sich wissen und teils für gegensätzliche Fraktionen arbeiten. Die Besatzungstruppen, die eigene Spezies, die jedoch für andere ihre Haut zum Markte tragen. Und schließlich das Familiendrama, Eltern versuchen, ihr Kind nach Hause zu holen. Das alles funktioniert erstaunlich gut. Als Würze ins Geschehen eingestreut werden dabei immer mal wieder neue Geheimnisse gelüftet. So bekommt der Plot auch noch einen mystischen Anstrich.

Nicht alle der zehn 40-minütigen Folgen sind zwar gleich spannend, aber insgesamt machen Handlung, Setting und vor allem die Schauspieler Lust, weiter zu schauen. Dabei werden ordentliches Bild und satter Sound geboten.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 428 Minuten; Verleih: Pandastorm; Regie: Ryan J. Condal, Carlton Cuse; Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson; USA 2016