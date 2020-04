Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Immer wieder klingelte in den vergangenen Tagen bei Sigrid Schumacher, der Seniorenbeauftragten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, das Telefon. Doch so richtig schlau wurde die 63-Jährige nicht, was die Anrufer konkret für ein Problem hatten. Bis sie gemerkt habe, dass die Menschen am anderen Ende der Leitung einfach das Bedürfnis hatten, mit einem anderen Menschen zu reden, so Schumacher. "Die Senioren suchen einfach einen Gesprächspartner", so die Kreisseniorenbeauftragte.

Viele ältere Menschen im Landkreis leben alleine und haben auch keine Angehörigen, die sich um sie kümmern. Durch das Kontaktverbot in der Corona-Krise sind diese Menschen nun besonders allein, da zudem sämtliche Angebote in Vereinen und anderen Gruppen ausgesetzt sind. Aber auch viele andere fühlen sich einsam, weil Kinder oder Enkelkinder nicht mal eben auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen können. Vor allem die Ostertage seien für viele sehr lang gewesen, so Schumacher. "Besonders ältere Menschen gehören zur Risikogruppe." Sie können auch nicht anderen helfen. Abstand halten ist weiterhin – auch wenn es schwerfällt – das Gebot der Stunde. "Für viele Senioren ist das eine mehr als schwierige Situation. Sie müssen lernen, mit zusätzlicher Isolation zurecht zu kommen", so die Kyritzerin. "Nicht immer gelingt das, denn nicht jeder hat Menschen um sich, mit denen er sich austauschen könnte. Einfach mal ausquatschen, Sorgen und Nöte mitteilen, das wäre gerade in Zeiten der Corona-Krise wichtiger denn je, eine menschliche Stimme zu hören oder einfach nur einen Menschen zu haben, der zuhört."

Ein neues Angebot

Und so ergriffen die Mitglieder des Kreisseniorenbeirats die Initiative und riefen ein neues Angebot ins Leben. Unter dem Motto "Ruf einfach an" bieten sie ab sofort anderen Senioren im Landkreis an, sie anzurufen. Ziel sei es, dass die Anrufer einfach einmal wieder eine nette Stimme hören können, um so mit der Isolation besser klar zu kommen, wenn dafür Angehörige, Freunde oder Bekannte aktuell nicht zu Verfügung stehen. "Alle haben sofort mitgemacht. Wir können derzeit nicht hingehen, aber wir können zuhören", so Schumacher. Die 16 Helfer sind über den ganzen Landkreis verteilt. "Wir sind eine bunte Mischung: Kollegen, Feuerwehrleute oder auch Bürgermeister."

Auch Alexander von Uleniecki, Pressesprecher des Kreises, freut sich über das Engagement des Seniorenbeirates. "Das ist eine sehr schöne Aktion. Ich finde es toll, dass die Mitglieder sich zur Verfügung stellen, damit andere Senioren ein offenes Ohr finden." Bei fachlichen Fragen zur Corona-Problematik stehen weiterhin die Mitarbeiter des Kreises am Bürgertelefon unter 03391 6885376 zur Verfügung. Diese Corona-Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr erreichbar, freitags von 8 bis 15 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Sigrid Schumacher möchte nicht nur helfen, sondern sich auch bei all denen bedanken, die derzeit dazu beitragen, dass die Krise bewältigt wird. Angefangen beim medizinischen Personal, über Mitarbeiter im Krisenstab des Kreises bis hin zu Verkäufern oder Lkw-Fahrern und Postboten. "Ich möchte aber auch den freiwilligen Helfern, die gerade auch ältere Menschen täglich umsorgen, ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Hier zeigt sich menschliche Solidarität", erklärt die Seniorenbeauftragte. "Ein Miteinander von Alt und Jung ist vor allem jetzt von unschätzbarem Wert."