Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten in Oberhavel ist abzüglich der bereits Geheilten Infizierten leicht rückläufig. "Das ist eine sehr positive Entwicklung, ein Erfolg", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am frühen Freitagabend in Oranienburg. Er dankte den Menschen in Oberhavel, die mit ihrem Verhallten zu diesem Erfolg beigetragen hätten.

Zusammen mit den Dezernenten Matthias Rink (CDU) und Matthhias Kahl (SPD) erklärte Weskamp, wie in Oberhavel die am Freitag von der Landesregierung beschlossenen Veränderungen der Notstandsverordnung umgesetzt werden.

Läden und Parks dürfen öffnen

Ab 22. April dürfen Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Das gilt auch für Einkaufszentren. Fahrradgeschäfte, Buchläden, Kfz-Werkstätten und andere Läden dürfen also wieder Kunden empfangen, müssten dabei aber die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleisten, sagte Rink. Ebenso dürfen ab Mittwoch Bibliotheken und Archive wieder öffnen. Und auch der Tierpark Germendorf, der Schlosspark Oranienburg und andere Parks können ab Mittwoch wieder öffnen. Besucher dürften dabei aber nur die Wege nutzen, Gebäude wie Tierhäuser müssen geschlossen bleiben, sagte Rink. Möglich werde ab Mittwoch auch die Selbsternte auf Obst- und Gemüsefeldern, was zunächst vor allem Spargel- und Erdbeerfans freuen dürfte.

Kleine Versammlungen erlaubt

Dringend empfohlen wird das Tragen von Alltagsmasken, beispielsweise beim Einkaufen und im Bus. Versammlungen mit vorheriger Genehmigung durch das Gesundheitsamt Oberhavel mit bis zu 20 Personen dürfen stattfinden. "Sie müssen aber beantragt werden", sagte Rink. Auch religiöse Veranstaltungen wie Taufen und Beerdigungen mit maximal 20 Teilnehmern dürfen ab 22. April wieder stattfinden.

Schulen öffnen schrittweise

1 940 Prüflinge können ab Montag wie geplant die Abiturprüfungen absolvieren. "Die Schulen haben alle Vorbereitungen dafür getroffen", sagte Matthias Kahl. Die Abiturienten werden am Montag einen kleinen Gruß der Kreisverwaltung auf ihren Plätzen vorfinden, kündigte der Landrat an. Ab 27. April sollen die Schulen schrittweise öffnen. Zuerst wird wieder in den Abschlussklassen unterrichtet: neunte Klassen in den Oberschulen und Gesamtschulen, zwölfte Klassen in den Gymnasien. Ab 4. Mai beginnt der Unterricht dann wieder für die sechsten Klassen der Grundschulen. Die Schulen sollen Teilungsklassen organisieren, um Abstände einhalten zu können, so Kahl.

Notfallbetreuung in Kitas

In den Kitas bleibt es bei der Kindernotbetreuung. Ab 27. April dürfen alle Eltern, bei denen nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, Kinder betreuen lassen. Die gelte für alle systemrelevanten Berufe, beispielsweise auch Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen. Eltern, für die die Notbetreuung bereits bewilligt wurde, müssen keinen neuen Antrag stellen.

Corona-Tests im Heim

Nachdem es einen positiven Corona-Test bei einem Mitarbeiter im Asylbewerberheim in Stolpe-Süd gab, machte das Gesundheitsamt am Freitag bei 210 Bewohnern und Mitarbeitern Abstriche für Tests, sagte Kahl. Der Flüchtlingsrat Brandenburg und die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen forderten die Unterbringung von Geflüchteten, die in in Pflegeberufen tätig sind, in Pensionen oder Hotels. In den Heimen mit gemeinsam genutzten Waschräumen und Küchen sei die Ansteckungsgefahr zu groß.. Der Landrat ging auf diese Forderung nicht ein.

Kreistag in der Schule

Weskamp sagte, Kreisverwaltung und Kreistag hätten sich darauf geeinigt, am 27. Mai zu einer Kreistagssitzung in der neuen Aula der Torhorstschule zusammenzukommen. Dort könnten die Abstandsregeln eingehalten werden. Am 18. Mai finde eine Sitzung des Kreisausschusses im Kreistagssaal statt. Im Moment würden in Absprache mit dem Kreistagsvorsitzenden Eilentscheidungen getroffen, beispielsweise für das kommende Schuljahr. So werde dann an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck und am Oranienburger Runge-Gymnasiums jeweils ein weiterer Klassenzug eingerichtet. Dazu habe es eine Telefonkonferenz mit den Mitgliedern des Bildungsausschusses gegeben, sagte Weskamp.

Neue Schutzausrüstung

Einen weiteren Erfolg verkündete Matthias Rink: Der Landkreis habe gemeinsam mit dem Land 250 000 Schutzausrüstungselemente für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Feuerwehren nach Oberhavel geholt. Außerdem sei das Land wohl dem Rat Oberhavels gefolgt und hätte möglich gemacht, dass auch freiwillige Feuerwehrleute die Notbetreuung für ihre Kinder in Kitas geltend machen könnten. Für die 2 000 Freiwilligen in Oberhavel gelte dies bereits.