Schwedt Ein Rauchmelder hat einem Mieter in der Oderstraße 48 am Freitagmorgen das Leben gerettet. Der Mann hatte einen Gegenstand aus Plastik auf dem eingeschalteten Herd abgestellt. Das Gerät fing Feuer, der Rauch löste gegen 9.30 Uhr den Melder aus. Nachbarn hörten den Alarmton und riefen die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte in der verrauchten Wohnung eintrafen, fanden sie den Mieter schlafend in der Wohnung vor. Er konnte gerettet werden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mieter wieder in seine inzwischen gelüftete Wohnung zurück.