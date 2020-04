MOZ

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow informierte am Freitagnachmittag darüber, dass Geschäfte mit einer Ladenfläche von maximal 800 Quadratmeter sowie Autohäuser, Fahrradläden und der Buchhandel in Brandenburg ab kommendem Mittwoch wieder öffnen dürfen.

Unter der Bedingung, dass sie strengere Hygienevorschriften einhalten. Darunter: im Eingangsbereich Informationen zu Infektionsschutzmaßnahmen sowie Sicherheitsabstand von 1,5 Metern (auch an Kassen), Desinfektionsspender für Kunden, Spuckschutz zum Schutz der Mitarbeiter, Einmalhandschuhe und Mundschutz, wo direkter Kontakt nicht umgangen werden kann. Wenn möglich, sollte vermehrt auf bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten hingewiesen werden.

Das städtische Ordnungsamt wird in der nächsten Woche dazu die Geschäftsinhaber informieren, beraten und kontrollieren. Anfragen können Einzelhändler ab Montag 9 Uhr an das Büro des Bürgermeisters richten.

Derweil meldet der Landkreis Oder-Spree bereits den dritten Tag in Folge eine Stagnation von infizierten Personen. Seit Beginn des Krankheitsausbruchs sind demnach im Kreisgebiet bislang insgesamt 101 Fälle an einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt wurden. Inzwischen sind 67 (Freitag, 0 Uhr) der erkrankten Personen inzwischen geheilt. Drei Personen mehr, als am Tag zuvor.

Kontakt für Beeskower Einzelhändler: 03366 42210