Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Engagierte Menschen, die anpacken können beziehungsweise den Kontakt zu anderen Menschen nicht scheuen, suchen aktuell das Technische Hilfswerk (THW) – Regionalstelle Frankfurt – das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium und die Gemüsegenossenschaft PlantAge.

Am Gauß-Gymnasium geht es um eine Bundesfreiwilligendienst-Stelle ab 1. Mai in der Schulbibliothek im Umfang von 21 Wochenstunden. Die Bibliothek ist von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Besondere Qualifikationen sind nicht erforderlich, zu den Aufgaben gehören: Bücher entgegennehmen und ausleihen und Schüler beaufsichtigen. "Wichtig ist der Wunsch eines sozialen Umgangs mit tollen Schülern und Schülerinnen von 8 bis 18 Jahre", sagt Schulleiterin Rita Lange. Eine Einarbeitung in die PC-Bedienung erfolgt in der Schule. "Das Alter spielt gar keine Rolle", so die Schulleiterin, 30 bis 75 Jahre sei das Richtalter. Wer sich fit fühlt, darf auch älter sein. Für jüngere Menschen gibt es jedoch ein anderes Programm.

Einstieg ins THW ganzjährig

Mindestens 18 Jahre alt müssen die motivierten Menschen sein, die sich für den Freiwilligendienst beim THW bewerben. Gesucht wird jemand für die Regionalstelle und auch den Ortsverband in Frankfurt sowie für die Ortsverbände in Prenzlau, Eberswalde, Seelow, Fürstenwalde, Lübben, Cottbus, Forst und Senftenberg. "Wir haben sehr viele Tätigkeitsfelder. Für unsere Regionalstelle suchen wir jemanden, der vor allem bei der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit und in der Werkstatt unterstützen würde", erklärt Joanna Malarz vom THW. Ein Führerschein für logistische Aufgaben ist gerne gesehen. In den Ortsverbänden kann es um die Unterstützung von Übungen und Einsätzen, Marketing, Wartung von Fahrzeugen, Büro- und Verwaltung oder Jugendarbeit gehen. Es kann ganzjährig eingestiegen werden, pro Monat gibt es 402 Euro Taschengeld und 50 Euro Verpflegungskostenpauschale. Bei Interesse kann die THW-Grundausbildung gemacht werden, es gibt Weiterbildungen.

Gärtnern und Naturschutz

Auch die Gemüsegenossenschaft PlantAge in Markendorf sucht Freiwillige, allerdings für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), das ab sofort für fünf bis 18 Monate starten kann. Gesucht werden zwei Menschen bis 26 Jahre, die zur Berufsorientierung oder zur Vorbereitung auf eine gartenbauliche/landwirtschaftliche Ausbildung oder ein Studium ein FÖJ absolvieren möchten. "Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten sind mindestens so wichtig wie körperliche Belastbarkeit, Freude und Spaß an der Arbeit", sagt Frederik Henn von PlantAge.

Aufgaben sind Gemüse zu säen, pflanzen, wässern, ernten, packen, verteilen, Zaun- und Folientunnelbau, Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen. Monatlich gibt es 305 Euro Vergütung. Möglich ist die Bereitstellung einer Unterkunft.

Kontakte: Gauß-Gymnasium: r.lange@gauss-gymnasium.de oder 0335 401 680, die Schulleiterin vermittelt dann weiter an den Träger (Demokratischer Frauenbund); THW: 0335 28468351; PlantAge: Bewerbungen mit Lebenslauf und kleinem Motivationsschreiben an frederik@plantage.farm, Rückfragen unter 015127575373.