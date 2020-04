MOZ

Werneuchen (Christian Heinig) Die Gremienarbeit ruht, es gibt keine Ausschüsse, keine Debatten. Die Corona-Krise hat auch die Barnimer Kommunalpolitik fest im Griff. Doch die fehlenden Sitzungen bedeuten nicht, dass sich nichts tut – das beweist gerade Sebastian Gellert auf ziemliche kreative Weise. Denn der Werneucher Stadtverordnete hat, passend zur aktuellen Lage, ein Corona-Lied aufgenommen.

Es heißt "Flatten the curve", was soviel bedeutet wie: haltet die Infektions-Kurve flach. Und es besitzt schon jetzt Kultcharakter. Auf Facebook haben den Song nach nur einer Woche fast 2000 Menschen geklickt, bei Youtube sind es bald 400. "Das hätten wir nicht gedacht, es freut uns aber natürlich sehr", gibt der 41-Jährige zu, der politisch für die Grünen aktiv ist.

Zum Lied, das Gellert mit seiner Hobbyband "Landmusik – the Soundtrack to Sunset" produziert hat, gibt es auch ein Video. Darin sieht man gleich in der Eingangsszene, wie Gellert in seinem Landhaus im Ortsteil Weesow sitzt und nachdenklich aus dem Fenster schaut. Dazu singt er die Zeilen: "Sitz ik vor dem Fenster, und bin in Quarantäne, frage ich mich manchmal, ob ich mich dafür schäme – wenn ich wie‘n Idiot durch mein Zimmer laufe, und mir stets und ständig die Haare raufe."

Später, im Refrain, heißt es dann aber: "Ich verfolge einen Plan, und damit bin ick nich alleene. Flatten the curve! Heute bleibe ick daheeme."

Gellert spielt mit dem Lied ganz bewusst auf die Situation der Menschen an, die derzeit in Quarantäne sind – ob infiziert oder nicht. "Diese Ausgehbeschränkungen der letzten Wochen sind nicht leicht, auch nicht für mich", gesteht der Werneuchener, der als Parkettleger arbeitet. Gellert gesteht, er müsse sich selbst immer wieder einschärfen, wie kompliziert die aktuelle Lage sei – und warum es ohne Einschränkungen wohl nicht geht. "Ich komme aus einer Mediziner-Familie, das hilft. Außerdem verfolge ich den Podcast des Virologen Christian Drosten, auch das holt mich dann runter."

Die Idee zu dem "Corona-Song" ist innerhalb der Familie entstanden. "Es ging darum, eine Wohnzimmerproduktion auf die Beine zu stellen", erzählt Gellert am Telefon. Also hat er sich hingesetzt und losgetextet. Anschließend sang er das Lied ein, teilweise übers Smartphone. "Da gibt es spezielle Apps für", so Gellert. Musikerfreundin Claudia Stiller, die in dem Song den weiblichen Part übernimmt, hat es ebenfalls so gemacht – und ihren Teil dann übers Internet geschickt. Dazu lieferten die restlichen Bandmitglieder kleine Videoschnipsel, etwa, wie sie durch ihre Wohnungen tanzen oder mit Mundschutz auf der Couch liegen. Aus all dem Material bastelte Gellert anschließend den Song und das Video zusammen.

Die Politik ruft wieder

"Der Beat stammt von einem unserer älteren Songs, das hat es einfacher gemacht", verrät Gellert mit einem Schmunzeln. Ins Musikbusiness wird er aber trotz seines aktuellen Song-Projektes nicht wechseln. Gellert, der mit seiner Band einmal im Jahr zur "Fête de la Musique" ein kleines Hof-Konzert veranstaltet, freut sich bereits, wenn es in Werneuchen politisch wieder losgeht. Für Ende April ist ein Hauptausschuss angesetzt – für Gellert ein willkommener, erster Schritt raus aus der Quarantäne.