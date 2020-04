Ulm Das geradezu revolutionäre Potenzial der Corona-Krise lässt sich auch an der Meinung über Staatsbeteiligungen ablesen. Wurde der Staat vor kurzem von Unternehmensseite noch aufgefordert, sich doch bitte mehr auf seine Schiedsrichterrolle zu beschränken, hält der Bundesverband der Deutschen Industrie zeitlich begrenzte Beteiligungen des Staates nun für vertretbar. Der Staat wieder einmal als Retter in der Not. Haben die Politiker denn gar nichts aus der letzten Bankenkrise gelernt? Noch immer ist der Bund an der Commerzbank beteiligt und hat damit ziemlich viel Geld verloren.

Doch die Banken-Krise ist nicht die Corona-Krise. War es 2008/09 die Geldwirtschaft, ist es heute die Gesamtwirtschaft. Derzeit sind Unternehmen in ihrer Existenz bedroht, die vor wenigen Monaten als kerngesund galten. Niemand gibt etwa Lufthansa eine Mitschuld an ihrer Misere. Zudem führt der sozialisierte Shutdown zu einer individualisierten Schieflage. Viele Manager denken: Wenn ihr uns schon ausbremst, dann helft uns auch bei der Bewältigung.

Es gibt aber noch einen wichtigen Punkt. Die gesellschaftliche Bewertung von Staatsbeteiligungen oder gar Verstaatlichungen hat sich geändert. Selbst die Karriere von Politikern, die das böse V-Wort ins Spiel bringen, ist nicht automatisch beendet. Galten staatliche Unternehmen wie Bahn, Post und Gesundheitseinrichtungen um die Jahrtausendwende als überholt, ineffizient und politisch gesteuert, schwingt das Pendel zurück. Es stimmt, dass Politiker und Beamte keine Unternehmer sind. Aber die Absicht, nach einer Privatisierung möglichst hohe Renditen zu erreichen, führt oft zu untragbaren Zuständen – wie Beispiele des Gesundheitswesens und der Infrastruktur im Ausland zeigen.

In Deutschland hat der Staat sich durchgerungen, technologische Souveränität, Versorgungssicherheit und kritische Infrastrukturen vor feindlichen Übernahmen zu schützen. Die Versorgungsengpässe bei medizinischer Ausrüstung und Arznei zeigen, dass es eine gute Idee ist, strategische Produktionen im Land zu halten.

Bahn frei also für den neuen Staatskapitalismus? Ja, aber in Grenzen. Der Bund darf nur in Unternehmen aktiv werden, die ohne Corona nicht in Schieflage gelangt wären. Der Wettbewerb darf nicht verzerrt werden: Bei Airlines etwa gibt es schon immer – und besonders derzeit – Staatsgelder und -beteiligungen. Da sind Hilfen okay. Die Unterstützung muss zeitlich begrenzt sein und die Unternehmen nur durch die Krise führen. Danach sollte sich der Staat wieder verabschieden, wenn es kein systemkritisches Unternehmen ist – auch aus Aufsichtsräten. Oft kommt es zu einem Interessenskonflikt. Bei Lufthansa wären es Gesetze zum Schutz der Umwelt und dem Bestreben möglichst vieler Flüge.

Aber während der Staat hilft, gibt es keinen Grund, warum er nicht an der positiven Entwicklung des Unternehmens partizipieren und auf es einwirken sollte. Wie wäre es etwa bei Lufthansa mit dem Verbot von innerdeutschen Flügen?

leserbriefe@moz.de