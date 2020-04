Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Für die Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH hat die Corona-Krise bereits jetzt ernsthafte finanzielle Auswirkungen.

Allein im Monat März ist dem Unternehmen, das mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Landkreis beauftragt ist, fast eine Viertelmillion Euro Schaden entstanden, sagt Geschäftsführer Armin Viert.

Zwar sei die Zahl der Rettungswageneinsätze und Einsätze der an den Rettungsdienst über Honorarverträge gebundenen Notärzte mit insgesamt 2800 in etwa vergleichbar mit dem Vorjahres-März gewesen. Allerdings sei bei gut 350 dieser Einsätze im zurückliegenden Monat coronabedingt kein Patiententransport erfolgt. "Nach Brandenburgischem Rettungsdienstgesetz werden aber nur Fahrten bezahlt, bei denen tatsächlich ein Transport stattgefunden hat", sagt Viert.

Das Geld, laut Gebührenordnung kostet ein Rettungswagen­einsatz 650 Euro, erstatten die Krankenkassen. Fällt es bei mehreren hundert Fahrten weg, kommt schnell ein beträchtlicher Schaden zusammen. "Denn wir planen natürlich mit dem Geld", sagt Viert. Der Landrat wolle sich um das Thema im Ministerium kümmern. "Wir werden sehen, ob wir eine Schadenersatzforderung aufmachen können", sagt Viert. Schließlich sei es kein Eigenverschulden des Rettungsdienstes.

Vier positive Testergebnisse

"Es gibt die klare Ansage vom Gesundheitsamt, bei Corona-Verdachtsfällen nur die Patienten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zu bringen, die es unbedingt benötigen", sagt Viert. Einen Teil der Patienten habe man daher in häuslicher Isolation belassen – und zwar immer dann, "wenn die Gefahr, dass sich unsere Mitarbeiter anstecken, höher war, als die Notwendigkeit der ärztlichen Diagnose". Denn in den Rettungswagen gebe es keine Testapparaturen, sondern nur Geräte für lebenserhaltende Maßnahmen. Grundsätzlich, sagt Viert, gelte seit Beginn der Krise die interne Regel, dass die Leitstelle bei Corona-Verdachtsfällen zunächst ausschließlich den Notarzt und keinen Rettungswagen alarmiere. Der Notarzt sehe dann, ob die Patienten transportiert werden müssten oder zu Hause bleiben könnten. Alles in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Doch nicht immer lassen sich die Verdachtsfälle am Telefon he­rausfiltern und Rettungswagenfahrten vermeiden.

Trotz der vorsichtigen Herangehensweise seien bisher zwei Rettungsdienst-Mitarbeiter und zwei Notärzte positiv auf Corona getestet worden. "In Spitzenzeiten waren bis zu zehn Mitarbeiter in häuslicher Isolation, bis auf einen sind aber alle zurück", sagt Viert. Angesteckt haben könnten sie sich aber auch außerhalb ihrer Einsätze.

Der Rettungsdienst-Chef ist froh, gleich zu Beginn der Krise in Deutschland, und damit viel früher als viele andere Akteure, mit Unterstützung des Katastrophenschutzes vom Kreis ausreichend Schutzmaterialien bestellt zu haben. "Und zwar in den Bereichen, wo wir Engpässe befürchten mussten." Er ärgere sich aber, die Bestellung nicht schon im Januar ausgelöst zu haben, als das Virus China voll traf. Denn bis vor Kurzem sei die Materialausstattung auch beim Rettungsdienst knapp gewesen. "Das ging bis Ostern so. Da war dann plötzlich das Desinfektionsmittel knapp." Inzwischen seien unter anderem rund 100 000 Schutzmasken vorhanden. "Die Vorräte reichen, um ein halbes Jahr Rettungsdienst machen zu können."

Gute Personallage

Auch die Personallage sei derzeit entspannt. "Dadurch, dass wir viele interne Ausbildungsmaßnahmen abgesagt haben, sind viele Mitarbeiter frei geworden, die wir im Rettungsdienst einsetzen können. So konnten wir auch die zehn Mitarbeiter gut kompensieren, die in Quarantäne waren." Allerdings müssten die 40 Stunden Fortbildung, die alle Mitarbeiter pro Jahr in kleinen Gruppen bekommen, nachgeholt werden. "Das holt uns dann im Herbst ein", blickt Viert voraus. Ein Vorteil in der Krise seien die tollen Möglichkeiten des modernen Rettungszentrums in Strausberg, das seit anderthalb Jahren in Betrieb ist und Rettungswache, Verwaltungssitz und Ausbildungszent­rum unter einem Dach vereint. "Im Ausbildungszentrum gibt es sechs Übernachtungsplätze, die derzeit nicht gebraucht werden. So haben die Kollegen im diensthabenden System die Möglichkeit, hier zu schlafen", freut sich Armin Viert.