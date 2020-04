Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dem Traum von einem Museum ein Stückchen näher gekommen ist am Freitag das Evangelische Stift Kloster Zehdenick. Aus den Händen von Landrat Ludger Weskamp (SPD) und seines Stellvertreters Egmont Hamelow (CDU) nahm Stiftsamtfrau Gabriele Pielke im Klosterhof den Fördermittelbescheid über 33 000 Euro entgegen. Das Geld soll zur Restaurierung der Gewölberäume und des Kreuzgangs im Nordflügel des Klosters verwendet werden, wo künftig eine Dauerausstellung zur Geschichte des früheren Zisterzienserinnenklosters gezeigt wird.

"Sehr herzlich danken wir dem Landkreis für diese Hilfe, die es uns ermöglicht, die gotischen Räume unseres Klosters fachgerecht untersuchen zu lassen und so zu restaurieren, dass wir sie den interessierten Besuchern demnächst in einer Dauerausstellung zu unserem Kloster zugänglich machen können", sagte Pielke. Insgesamt vergibt der Landkreis Oberhavel jedes Jahr 150 000 Euro für den Erhalt von Denkmälern, von denen es im Landkreis insgesamt 776 gibt. Das Kloster Zehdenick ist eines von neun Projekten, die in diesem Jahr unterstützt werden. Normalerweise findet die Übergabe in Oranienburg statt, wegen der Corona-Pandemie muss diese Veranstaltung in diesem Jahr allerdings ausfallen. Weskamp und Hamelow haben deshalb in Zehdenick symbolisch für allen anderen Zuwendungsempfänger den Fördermittelbescheid überreicht.

"Es ist uns aber wichtig, dass die Mittel zügig ausgereicht werden. Schließlich sichern sie bauliche Maßnahmen an Denkmalen, die uns als Landkreis wichtig sind und in der momentanen Situation auch die regionale Wirtschaft stärken, indem neue Aufträge vergeben werden können", sagte der Landrat.

Förderbescheide hat der Landkreis Oberhavel neben dem Evangelischen Stift Kloster Zehdenick für den Erhalt des Wirtschaftshofes des Gutes Staffelde (das sogenannte Schweizer Haus) vergeben. Ebenso für das Transformatorenhaus mit Pergola und Pavillon am August-Bebel-Platz in Birkenwerder, die Clara-Zetkin-Gedenkstätte in Birkenwerder, ein Wohnhaus mit Wirtschaftsgebäuden und Einfriedung am Dorfanger in Nassenheide, ein ehemaliges Transformatorenhaus in Fürstenberg, die Sanierung der Terrassen am Schloss Sommerswalde, ein ehemaliges Amtshaus in Friedrichsthal sowie das Pfarrhaus am Kirchplatz in Zehdenick. Insgesamt waren 15 Anträge eingegangen. Der Kreistag hatte vor einem Jahr eine Denkmalförderrichtlinie beschlossen. Im Jahr 2019 wurden bereits elf Vorhaben unterstützt.

Auch 2021 werden Fördermittel in gleicher Höhe ausgereicht. Womöglich zählt auch das Evangelische Stift Kloster Zehdenick wieder zu den Antragstellerin. Das Stiftskapitel will die äußere Klostermauer restaurieren lassen. Dafür werden 200 000 Euro benötigt. Eine Summe, die das Stiftskapitel allein nicht aufbringen kann, das sich größtenteils aus Mieteinnahmen finanziert. Die Landeskirche habe dafür 30 000 Euro in Aussicht gestellt. Der Förderrichtlinie entsprechen würde das Vorhaben. Gefördert werden sollen Vorhaben, die zur Sicherung, dem Erhalt beziehungsweise der Instandsetzung von Denkmalen zum Zwecke einer denkmalgerechten Nutzung dienen.