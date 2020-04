Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) und der Stab warteten am Freitag wie alle Brandenburger auf die Informationen aus dem Brandenburger Kabinett. Deshalb wird die bislang geltende Eindämmungsverordnung bis zum 26. April verlängert. Alle weiteren Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen auch im Barnim umgesetzt werden. Dazu gehört das schrittweise Öffnen von Geschäften, Bibliotheken, Galerien, Zoos und Liegewiesen, wie vom Land verordnet, ab 22. April.

Anträge von Barnimern auf die Unterbringung der Kinder in Kitas und Horten würden weiter bearbeitet und müssten nicht neu gestellt werden. Das betrifft auch die Anträge auf Notbetreuung. Welche Berufsgruppen neu als systemrelevant gelten, dazu konnte Kurth noch nichts sagen.

Die schriftlichen Abi-Prüfungen beginnen am Montag wie vorgesehen. Dazu dürfen die Schulen betreten werden. Alles gelte, so Kurth, unter Einhaltung der strikten Hygiene- und Abstandsregeln. Für alle anderen Schüler im Landkreis gelte ab Montag eine Fortsetzung des häuslichen Lernens. Sonderpädagogische Bedarfe sollen außerdem in Barnimer Einrichtungen gewährleistet bleiben. Das Jugendamt kann weitere Empfehlungen zur Betreuung vornehmen.

Am Montag werde in einer Telefonkonferenz mit allen Fraktionsvorsitzenden entschieden, ob und wie der Kreistag Barnim, der am 10. Juni regulär tagen müsste, stattfinden kann.