Potsdam (MOZ) Allen war klar, dass es leichter sein würde, die Gesellschaft wegen einer Pandemie auszubremsen, als sie wieder hochzufahren. Da die Gefahr durch das Coronavirus nicht vorüber ist, kann das nur in kleinen Schritten erfolgen. Die ersten hat die Landesregierung nun ermöglicht. Und sie hat dabei Klartext geredet: Es wird in diesem Schuljahr keinen Regelunterricht mehr geben. Es muss damit gerechnet werden, dass noch viel Unterricht ausfällt und die Formen, in denen gelernt wird, sich erst noch herauskristallisieren müssen. Respekt schon mal vor den Lehrern, die sich diesen Herausforderungen stellen. Im Einzelhandel wurde ein Weg gefunden, Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche nicht von vornherein auszuschließen. Positiv auch, dass Museen und Bibliotheken sich für Abstand haltende Besucher öffnen. Hier kann der Berliner Senat von Brandenburg lernen. Wichtig ist auch, dass erste Formen von Demonstrationen wieder stattfinden können, wenn auch eingeschränkt. Bis zur nächsten Überprüfung der Regeln in zwei Wochen ist Zeit, über die Bereiche Tourismus und Gastronomie zu reden – immer mit einem Blick auf die Infektionszahlen.