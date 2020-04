Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Gemütlich grillen und dann hinaus in den Wald. So beginnt am Forsthaus Kribbelake bei Kirchhofen normalerweise die gemeinsame Jagd im Fürstenwalder Stadtforst. Normalerweise. Denn an diesem Mittwoch sind die 20 Jäger bereits im Wald verschwunden, jeder für sich, mit einer Karte ausgerüstet auf dem Weg zum eigenen Jagdstand. Abstandhalten heißt die Devise – auch bei der Jagd.

Es ist der erste Tag, an dem im Jahr wieder Rehwild, Rehböcke und Schmalrehe, bejagt werden darf, also sind Jäger aus dem Fürstenwalder Umland und Berlin der Einladung von Stadtforstdirektor Thomas Weber gefolgt. "Von der Großen Tränke bis zum Forsthaus sind die Jäger auf 2000 Hektar im Wald verteilt", erklärt Weber. Auf das Gemeinschaftsgefühl müsse in diesem Jahr verzichtet werden. Sonst seien die Jäger meist alleine in ihrem Revier unterwegs, da biete der Sammelansitz, wie sich die gemeinsame Jagd nennt, eine willkommene Abwechslung.

Um kurz nach 17.30 Uhr macht auch er sich auf den Weg zu seinem Hochsitz. "Morgens und Abends in der Dämmerung sind die besten Jagdzeiten." Als erstes werden Laub und Äste vom Sitz entfernt. "Wichtig ist, dass das Geraschel weg ist", erklärt Weber. Ein unachtsames Geräusch könnte die Rehe verschrecken. Er klettert hinauf, schließt die Schranke hinter sich und legt einen kleinen Sandsack als Stütze für das Gewehr bereit. Dann das Gewehr: Riemenbügel ab, Klappe ab und eine Kugel in den Lauf. Die Waffe ist scharf aber gesichert. Jetzt heißt es Warten.

Stille. Die Vögel zwitschern in das langsam schwindende Sonnenlicht. Hier und da ein Knacken, das aufhorchen lässt, wenn eine Amsel über den Waldboden huscht. Tauben gurren, das Hämmern eines Spechts ist zu hören. Dann, nach knapp zwei Stunden Einsamkeit, durchbricht ein lauter Knall die Stille – ein erster Schuss. Sechs weitere werden bis Sonnenuntergang zu hören sein.

Dann treffen die ersten Jäger am Forsthaus ein. Es ist dunkel und kühl geworden. Olaf Kähnert aus Fürstenwalde ist der erste der zurückkommt, jedoch ohne Reh. "Eigentlich war ich ganz guter Dinge", sagt er. Dennoch schätzt er die die Abwechslung, die die gemeinsam Jagd bietet. Mehr Glück hatte Horst Kannengießer. Er hat einen Bock erlegt. "Ein ganz schöner Bursche", beglückwünscht ihn Kähnert zu seinem Erfolg.