Roland Becker

Velten (MOZ) Es wäre der Knaller und ein Imagegewinn für Veltens Museumslandschaft gewesen! Am 17. Mai sollte der deutschlandweite Auftakt für den Internationalen Museumstag im Ofen- und Keramikmuseum gefeiert werden. Als Schirmherr hatte sich Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident und derzeit Bundesratspräsident, angesagt. Doch dann wurde "der Weltpausenknopf gedrückt", beschreibt Museumsleiterin Nicole Seydewitz den Corona-Lockdown, der auch die kulturellen Einrichtungen im Griff hat.

Hoffnung auf Höhepunkt in 2021

So sehr sie die Absage bedauert; in eine Starre ist das Museum nicht gefallen. Zwar fehlen natürlich die Besucher, und damit auch Einnahmen. Udo Arndt, Vorsitzender des Fördervereins der Veltener Museen, beziffert diese Verluste auf 20 bis 25 Prozent des monatlichen Etats. Seydewitz und ihre Mitarbeiter nutzen die Zwangspause, um das zu erledigen, "was sonst leider liegenbleibt und was man so vor sich herschiebt", sagt die Chefin. Dazu zählen die Inventarisierung neuer Exponate, aber auch Umbauarbeiten in der Ofenetage. "2021 wollen wir die ehemalige Ofenfabrik mehr in den Mittelpunkt rücken", informiert Seydewitz. Geplant ist dies im Rahmen der Reihe Kulturland Brandenburg, die 2021 unter dem Motto "Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg" steht. Bis zum 15. Juni bleibt noch Zeit, Projekte einzureichen. Geplant ist eine neue Dauerausstellung, die neben Veltens Ofen- und Keramiktradition auch die Geschichte der Stadt mehr in den Mittelpunkt rückt. Apropos rücken: Das geschieht jetzt bereits mit einigen ausgestellten Öfen, um Platz für die neue Schau zu bekommen.

Auch für das größte Projekt des Doppelmuseums bleibt jetzt mehr Zeit: Es gilt, die Fördermittelanträge für die gut vier Millionen Euro kostende Sanierung der Ofenfabrik Schmidt Lehmann­ &­ Co. gründlich vorzubereiten. Trotz der enormen Summe ist Udo Arndt guter Dinge, mit dem Mammutprojekt auf dem richtigen Weg zu sein. Die Reemtsa-Stiftung habe bereits, sofern die Gesamtfinanzierung steht, eine Unterstützung in Höhe von 600 000 Euro angekündigt. Und Arndt hat noch ein Ass im Ärmel, das er eigentlich am 17. Mai ziehen wollte. An diesem Tag sollte ein Partner vorgestellt werden, "mit dem wir sehr wahrscheinlich in den dann sanierten Räumen unser Geld verdienen können". Wer sich in der alten Ofenfabrik einmieten möchte, dieses Geheimnis will Arndt erst lüften, wenn es wieder möglich ist, in einem festlichen Rahmen solche einen Erfolg begehen zu können.

Ein solcher Tag könnte der 7. Juli sein. Dann soll die Sonderausstellung "Typisch Grothe! Keramik aus Velten" eröffnet werden. Sind zu diesem Zeitpunkt solche Veranstaltungen wieder möglich, bekommen die Veltener einen Einblick in die 1936 gegründete und fast bis zur Jahrtausendwende existierende Keramikwerkstatt Grothe, die an der Luisenstraße beheimatet war.

Einen Schritt zur Normalität können, so teilte es Woidke am Freitagnachmittag mit, die Museen ab 22. April wieder gehen. Dann können die Türen für Besucher – unter Einhaltung der Hygienevorschriften – wieder öffnen. "Das höre ich aber gern", reagiert Arndt auf die Nachricht. "Wir wollen das schnellstmöglich wieder eröffnen. Wir sind ja schließlich für unser Publikum da", sagt er. Schon zuvor hatte Arndt überlegt, ob

Und wie lang verkraften Veltens Museen die finanziellen Verluste? "Da will ich gar nicht spekulieren", hält sich der Chef des Fördervereins zurück. Er habe eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern und wolle keine Ängste schüren. Zudem bereite das Land Brandenburg ein Hilfspaket für kulturelle Einrichtungen vor. "Es wird uns gar nichts anderes übrigbleiben", so Arndt, als diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und die Wiedereröffnung dürfte auch manchen Euro in die Kasse spülen.