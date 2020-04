Ines Weber-Rath

Döbberin (MOZ) Die Bootsbauer aus Döbberin waren schon fleißig am Basteln, weiß Ralf Nowak, der Präsident des Alt Zeschdorf-Hohenjesarschen Carneval Club (AHCC). Sie wollen schließlich ihren Titel aus 2017 verteidigen. Doch dieses Jahr wird das nicht möglich sein: Mit dem Strandfest fällt auch der Admiralscup aus. Er wird alle zwei Jahre ausgetragen. "Der Cup wird im nächsten Jahr nachgeholt", verspricht Nowak. Am Samstag vor dem Beginn der Sommerferien 2021 werden die verrückten Eigenbau-Boote auf dem Hohenjesarschen See starten, verspricht er.