Tatjana Littig

Bernau (MOZ, Sabine Rakitin) Die vergangenen fünf Wochen waren irre aufwändig", sagt Jenny Trojak, die seit 2017 die Papeterie und Letterpress "Nur ein Mü." in Zepernick betreibt. Während ihr Laden für Kunden geschlossen war, arbeitete sie nahezu pausenlos. Tagsüber bediente sie die sozialen Medien, gab Anregungen zu kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, verschickte Fotos ihrer Produkte und beantwortete Fragen. Am Abend wurden Waren verpackt und nachts mit dem Fahrrad ausgeliefert. Ob sich dieser Aufwand finanziell rentiert hat, weiß die 34-Jährige nicht. Einen Auftragsrückgang hat es immerhin gegeben, denn Jugendweihen, Konfirmationen, Hochzeiten – alles abgesagt.

Nach den beschlossenen Lockerungen der Eindämmungsverordnung darf Jenny Trojak nun ab kommendem Mittwoch ihr Geschäft wieder öffnen. Darüber ist sie froh. Doch es wird Änderungen geben. Eigentlich soll "Nur ein Mü." ein Ort zum Verweilen sein, so wünscht sie es sich, doch nun werden die Stühle aus dem Verkaufsraum verschwinden und Kaffee wird den Kunden auch nicht mehr angeboten. Die La-deninhaberin wird Abstände kennzeichnen und einen Mundschutz tragen. Auch von ihren Kunden erwartet sie, dass Nase und Mund bedeckt werden, sagt die Panketalerin. Kartenzahlung wird bevorzugt, Workshops sind auf unbestimmte Zeit verschoben und die Öffnungszeiten werden angepasst. Denn: Neben ihrem Laden hat Jenny Trojak auch drei Kinder – fünf, zwölf und 15 Jahre sind sie alt.

"Ich glaube, dass die nächste Zeit viel anspruchsvoller wird als die zurückliegenden Wochen", sagt die 34-Jährige. Neben den dann geltenden Öffnungszeiten möchte sie ihren Lieferservice in der Region nämlich weiter aufrecht erhalten. Sie habe eben auch Kunden, die nicht mehr aus dem Haus gehen möchten, erklärt die Panketalerin.

Verordnung verlängert

So wie Jenny Trojak werden sich viele Einzelhändler auf die Wiedereröffnung ihrer Geschäfte Mitte der kommenden Woche vorbereiten. Andere Unternehmer, insbesondere aus der Gastronomie und dem Tourismusbereich, dürften enttäuscht sein. Für sie gelten die Lockerungen der Eindämmungsverordnung, die Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und seine Minister am späten Freitagnachmittag verkündeten, nicht. Dafür werden Bibliotheken, Galerien, Zoos und Liegewiesen ab 22. April schrittweise geöffnet werden. Um diese und alle weiteren Entscheidungen im Barnim umsetzen zu können, hat Landrat Daniel Kurth (SPD) die geltende Eindämmungsverordnung bis zum 26. April verlängert.

Immerhin: Die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft teilte am Freitag mit, dass zumindest die Recyclinghöfe in Bernau und Eberswalde ihren Betrieb ab Montag wieder aufnehmen werden. "Es gelten die regulären Sommeröffnungszeiten in vollem Umfang", verspricht das Kreisunternehmen. In Bernau können danach von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und sonnabends in der Zeit von 8 bis 16 Uhr Abfälle angeliefert werden. "Die Öffnungszeiten gelten vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen bis voraussichtlich 3. Mai", heißt es in der Pressemitteilung der BDG. Weiterhin geschlossen bleiben hingegen die Wertstoffhöfe in Ahrensfelde, Althüttendorf, Wandlitz und Werneuchen – bis voraussichtlich 3. Mai.

Die von der Landesregierung beschlossene Ausweitung der Notfallbetreuung von Kindern in Kitas und Horten ab dem 27. April lässt den Kommunen wenigstens ein paar Tage, um sich vorzubereiten. "Wir erwarten eine Antragsflut" hatte Nancy Kerstan, Pressesprecherin der Bernauer Stadtverwaltung, bereits am Donnerstag erklärt. So wird der Kreis der Eltern, die ihre Kinder weiter in eine Einrichtung bringen dürfen, vergrößert. Der Notfall-Betreuungsanspruch besteht zudem – unabhängig von einer Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen – für Alleinerziehende, wenn eine häusliche oder private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann.

Auf Ansturm vorbereitet

Bislang wurden in den Bernauer Kitas und Horten 247 Plätze für Kinder in Notbetreuung vorgehalten. Tatsächlich befanden sich bis zum Ende der Osterferien 111 Mädchen und Jungen in den Einrichtungen. "Wir haben uns darauf vorbereitet, dass nun bedeutend mehr Plätze in der Notbetreuung gebraucht werden", sagt Nancy Kerstan. "Wir können das absichern. Alle Erzieherinnen, mit Ausnahme derer, die einer Risikogruppe angehören, sind im Dienst", stellt sie fest. Ob in der Stadt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, "weitere Fälle der Notfallbetreuung zuzulassen, wenn eine Betreuung durch die Sorgeberechtigten nicht möglich ist, ein Notfallbetreuungsplatz zur Verfügung und ein Interesse daran besteht, dass die Sorgeberechtigten ihrer Berufstätigkeit nachgehen können", liegt nicht in ihrer Hand. "Das entscheidet der Landrat", sagt Bürgermeister André Stahl. In der bisherigen Zusammenarbeit, was die Notbetreuung anbelangt, habe Bernau nur gute Erfahrungen mit dem Landkreis gemacht.