Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Heute hätte es endlich so weit sein sollen. An diesem Sonnabend, dem 18. April 2020, hätte der aktuelle Burgschreiber Stefan Hornbach nach einem halben Jahr Wohnen, Leben und Arbeiten auf der Burg Beeskow die Früchte seines Schaffens vorstellen sollen.

Genauer eine große Frucht: das Manuskript seines Romans, an dem er schon seit Jahren – mal in Form von Fragmenten, mal dem Theaterstück "Über meine Leiche", mal nur grübelnd – arbeitet.

Nachfolger kommt im Januar

Als Masterarbeit am Literaturinstitut Leipzig hat er es bereits eingereicht. Aber die Öffentlichkeit muss nun noch weiter warten, bis sie etwas davon erleben darf. Schuld ist auch hier: die Corona-Krise. Denn sämtliche kulturelle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres untersagt. Zu groß die Ansteckungsgefahr auch in kleinerem Rahmen. So muss die Burg Beeskow auch die Abschlusslesung ihres Burgschreibers verschieben. Termin – noch ungewiss. Aber erst mit der traditionellen Abschlusslesung ist die Mission des Burgschreibers abgeschlossen.

Aber auch die Aufnahme des nächsten Burgschreibers wird sich um einige Monate verschieben. Allerdings nicht wegen der Pandemie, sondern aus Planungsgründungen. "Wir haben dabei beachtet, dass dem Burgschreiber eine gute Aufmerksamkeit zukommt", erklärt Arnold Bischinger, Leiter des Kulturamts Oder-Spree und der Burg Beeskow die Entscheidung. Die Ausschreibung für den kommenden Burgschreiber soll demnach etwa bis zum Sommer laufen, dann wird die Jury entscheiden. Im Januar 2021 soll dann der oder die neue Burgschreibende für ein halbes Jahr in die kleine Wohnung im Seitenflügel der Burg Beeskow einziehen. Der Zeitraum wurde der Programmplanung der Burg angepasst. Außerdem kann Hornbachs Nachfolger dann auch noch mehr vom beginnenden Sommer 2021 in der Spreestadt erleben.

Das Konzept des Burgschreiber-Stipendiums bleibt gleich, so Bischinger weiter: "Im Wesentlichen ist der Burgschreiber frei, er erhält ein Stipendium von 1000 Euro im Monat und die Unterkunft auf der Burg."

Der Burgschreiber soll vor Ort leben und arbeiten können, sich an Veranstaltungen beteiligen sowie Kontakte, beispielsweise auch zu Schulen, in der Kreisstadt und der Umgebung aufbauen. Und natürlich ein eigenes Projekt voranbringen.

Hornbach und sein Freund A., dem er seinen Abschiedsbrief widmet, träumen derweil von einem weiteren Beeskow-Projekt: ein Burgtheater, womöglich mit Enten als Ansager*innen. Wenn nicht der jüngst auf der Burg gesichtete Fuchs die Tiere erwischt.