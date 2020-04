Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Chefarztvisite per Video. Mit diesem Modell startete das Angermünder Krankenhaus in den Kampf gegen Corona und beschritt neue Wege in der medizinischen Behandlung der Patienten. Chefarzt und Lungenspezialist Dr. Christoph Arntzen bietet Online-Sprechstunden für alle an Covid-19 erkrankte Patienten in der Uckermark an, um sie engmaschig betreuen und den Verlauf der Infektion überwachen zu können. Damit sollen zum einen Hausärzte entlastet, das Ansteckungsrisiko in den Praxen verringert, stationäre Klinikaufenthalte bei weniger schweren Verläufen vermieden und trotzdem eine optimale Betreuung der Patienten gesichert werden.

Großes Interesse von außerhalb

Und wie kommt dieses Modell in der Praxis an? Chefarzt Dr. Christoph Arntzen kann sich vor Anfragen kaum retten. "Die Resonanz ist sehr groß. Allerdings sind das überraschenderweise kaum Patienten, sondern vor allem Kollegen außerhalb unseres Landkreises", berichtet der Angermünder Lungenfacharzt. Sie erkundigen sich, wie diese Videosprechstunde funktioniert und wollen das nachahmen." Das war eine große Hoffnung des Angermünder Klinikchefs der Inneren Medizin, die sich nun erfreulich bestätigt. Die Pandemie erleichtert die Erprobung neuer innovativer Wege in der Medizin, die darüber hinaus bestehen bleiben sollten, wünscht sich der Chefarzt.

Doch der eigentliche Zweck der Videosprechstunde, betroffene Patienten in ihrer gewohnten Häuslichkeit kompetent zu befragen und überwachen zu können, erfüllt sich noch nicht. Die digitale Visite am Bildschirm ermöglicht es dem erfahrenen Lungenfacharzt, Patienten auch in den entlegensten Winkeln der Uckermark täglich an sieben Tagen in der Woche zu sehen und ihren Gesundheitszustand zu überwachen, um die Genesung zu beobachten und gegebenenfalls eine schnelle Klinikeinweisung zu veranlassen. Alle Hausärzte haben ein entsprechendes Informationsschreiben für dieses Angebot erhalten.

"Wir haben in der Uckermark aber nur wenige Corona-Infizierte", stellt Dr. Arntzen fest. Gab es unmittelbar nach dem Start der Videosprechstunde Interesse, so hält der Chefarzt mangels Nachfragen momentan keine Videosprechstunden ab. "Wir haben seit über zehn Tagen keine Covid-19-Diagnosen in unserem Krankenhaus, und in der gesamten Uckermark verzeichnen wir bisher mit aktuell 29 Fällen die niedrigste Infektionsrate, ein Großteil ist wieder genesen", erklärt Dr. Christoph Arntzen.

Dass die Region die Pandemie so gut im Griff hat, liegt nach Ansicht des Angermünder Lungenarztes vor allem an der besonderen Lage der Uckermark. Die dünne Besiedlung, die räumliche Weite, aber auch die Disziplin, mit der sich die meisten Einwohner an die Kontaktbeschränkungen halten, zahlen sich aus, schätzt Dr. Christoph Arntzen ein. "Das ist hier natürlich viel einfacher, als in Ballungsgebieten. Im Barnim sieht die Situation schon anders aus. Trotzdem sei bisher noch nicht vorgesehen, Patienten aus dem Barnim oder anderen Landkreisen in Angermünde aufzunehmen. "Ich sträube mich noch ein wenig dagegen, um die Infektion nicht hier einzuschleppen. Doch wenn es in anderen Regionen brenzlig wird, Patienten zu versorgen, werden wir selbstverständlich helfen", versichert der Angermünder Chefarzt.

Intensivbetten stehen bereit

Vorrangig werde zunächst in Abstimmung mit der Kreisverwaltung abgesprochen, wie die Koordinierung innerhalb des Landkreises zwischen den Krankenhäusern Angermünde, Schwedt, Prenzlau und Templin erfolgt. Durch die geringe Zahl der Infektionen sei eine sehr schnelle Isolierung und effektive Behandlung möglich.

Im Angermünder Krankenhaus sind die extra bereitgestellten Intensivbetten und zusätzlichen Beatmungsplätze noch leer. "Wir halten weiterhin alles bereit, halten die Isolierstation frei und testen vorsorglich alle stationären Neuaufnahmen in unserem Krankenhaus per Fragebogen und Rachen-Abstrich. Wir haben Reserven, falls es doch zu einem Anstieg der Infektionen kommt", versichert der Chefarzt. Entspannung ja, Entwarnung nein.