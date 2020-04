Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Der Einbruch der Wirtschaft in Brandenburg weckt bei vielen Menschen Existenzsorgen. Wie kann man in der aktuellen Situation die schlimmsten Auswirkungen dämpfen, wie kann es weitergehen? Wir baten Leser um ihre Fragen an Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Die Antworten sind in diesem Interview zusammengefasst.

Herr Steinbach, das Land hat "schnelle, unbürokratische Hilfe" angekündigt. Teils warten aber Antragsteller seit Ende März auf die Soforthilfen – warum dauert die Auszahlung so lange?

Fast 70 000 Anträge sind seit dem 25. März bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) eingegangen. Und fast die Hälfte ist bewilligt. Das ist wirklich keine schlechte Quote. Bei der ILB wird unter Hochdruck gearbeitet und ein toller Job gemacht, auch von Kollegen der Wirtschaftsförderung Brandenburg, die inzwischen unterstützen. Sicher, es gab anfangs einige technische Probleme. Aber die sind mittlerweile überwunden. Und natürlich gibt es Einzelfälle, wo es etwas länger dauert. Aber bis Ende April sollen alle bislang eingegangenen Anträge abgearbeitet sein.

Berlin bearbeitet die Anträge auf Soforthilfen in einem automatisierten Verfahren. In Brandenburg wurden zunächst Dokumente als pdf bearbeitet. Wie weit ist die Digitalisierung in den Landesbehörden? Was lässt sich daraus lernen?

Bei dem Brandenburger Antragsverfahren wurde kurzfristig zunächst mit einer pdf-Variante begonnen, auch, um ein sicheres und schnelles Verfahren auch für die Antragsteller zu gewährleisten. Inzwischen hat unsere Förderbank ein elektronisches Antragsverfahren programmieren lassen und es technisch in ihr System integriert. Eine Plausibilitätsprüfung durch die Mitarbeiter findet aber noch statt und das ist auch gut so. Natürlich lernt auch die Verwaltung mit jeder neuen Herausforderung hinzu. Und dass wir bei der Digitalisierung besser werden können und müssen, ist ja nichts Neues.

Wie verhindern Sie, dass das Geld auch an Antragsteller fließt, die es gar nicht brauchen? Was wird gegen Mitnahmeeffekte und Betrügereien getan?

Sowohl im Antragsformular als auch im Bewilligungsbescheid wird deutlich hervorgehoben, dass es sich bei der Soforthilfe um eine Wirtschaftshilfe handelt für Unternehmen und Soloselbstständige mit einem glaubhaft gemachten Liquiditätsengpass. Die Schadensangabe muss auf Basis des betrieblichen Sach- und Finanzaufwands erfolgen.

Wie weit reicht der Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro? Wie lange lässt sich der gegenwärtige Stillstand damit durchhalten?

Diese Frage lässt sich derzeit nicht seriös beantworten.

Gibt es inzwischen Betriebe im Land in nennenswerter Zahl, die Schutzmasken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel herstellen? Könnte das Land Firmen dazu verpflichten?

Erfreulicherweise gibt es eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die Schutzausrüstungen und Desinfek­tionsmittel herstellen und in eine entsprechende Produktlinie investieren wollen. Bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln sind die Angebote schon recht weit in der Umsetzung. Bei klinisch verwendbaren Schutzmasken müssen noch Zertifizierungsprozesse durchlaufen werden. Ich hoffe, dass wir bald greifbare Ergebnisse vorweisen können und mehr Schutzausrüstung "Made in Brandenburg" zur Verfügung steht.

Die Möglichkeit, Unternehmen zur Produktion bestimmter medizinischer Produkte zu zwingen, gibt es in Deutschland nicht. Das Bundes-Infektionsschutzgesetz sieht so etwas bisher nicht vor. Darüber hinaus gibt es auf lokaler und regionaler Ebene zahlreiche Initiativen und kleine Nähwerkstätten, die einfache Gesichtsmasken für den Alltagsgebrauch herstellen. Über dieses bürgerschaftliche Engagement vieler Menschen in Brandenburg freue ich mich sehr.

Welche Branchen sind besonders schwer von der Krise betroffen? Gibt es bereits Insolvenzen infolge von Corona?

Insolvenzen sind uns aktuell noch nicht bekannt. Viele Unternehmen haben jedoch in den letzten Wochen Kurzarbeit angemeldet. Die Firmen erleiden derzeit zum Teil massive Umsatzeinbußen. Da stehen Fertigungen still bei Endproduzenten, da sind Lieferketten von Rohstoffen und Teilen aus dem Ausland, aber auch der Export in Risikoländer weggebrochen. Ein weiteres Problem ist Personalnot in der Produktion, weil sich Mitarbeiter um ihre Kinder kümmern müssen. Auch die Reisebeschränkungen weltweit wirken sich negativ aus.

Als Branchen sind besonders Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter stark betroffen, aber auch der Maschinenbau, die Stahlindustrie, die Metallverarbeitung, die Logistik, die Luftfahrtbranche. In der Chemieindustrie neigen sich die Grundstoffe langsam dem Ende zu. Das hängt unter anderem mit dem Wegbrechen der Lieferketten in Asien zusammen. Selbst die BASF hat deswegen schon Probleme, Desinfektionsmittel herzustellen. Die Liste ließe sich fast endlos fortsetzen. Ein weiteres, zentrales Problem für uns: Der Tourismus ist fast vollständig zum Erliegen gekommen.

Wie könnte ein Wiederhochfahren der Wirtschaft in Brandenburg erfolgen? Welche Ideen haben Sie dafür?

Wir arbeiten unter Hochdruck daran, die staatlichen Voraussetzungen für eine sukzessive Lockerung der Beschränkungen und ein Wiederhochfahren der Wirtschaft zu schaffen. Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben dazu in Abstimmung mit dem Bund erste Eckpunkte vorgestellt.

Ich plädiere für eine flexible Strategie: Ein stufenweises Hochfahren der Wirtschaft mit der nötigen Flexibilität, um je nach aktuellen Entwicklungen Öffnungen ausweiten, verschieben oder nötigenfalls auch wieder zurücknehmen zu können. Entscheidend ist zudem, dass sich jeder Unternehmer für den Eigenschutz und auch den Schutz der anderen verantwortlich fühlt – zum Beispiel von Beschäftigten und Kunden.

Wird Brandenburg eine tiefe Rezession erleben und Arbeitslosigkeit wie in den 1990er-Jahren? Oder glauben Sie, dass es 2021 rasch aufwärts geht?

Wie sich die Wirtschaft 2020 und 2021 entwickelt, hängt vor allem an der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Deutschland, aber auch auf den wichtigsten deutschen Absatzmärkten weltweit ab. Klar ist: Es wird 2020 eine tiefe Rezession in Deutschland und somit auch in Brandenburg geben, vergleichbar mit der Großen Rezession von 2009. Ich bin aber optimistisch, dass es 2021 schon wieder einen kräftigen Aufschwung geben wird. Denn was wir jetzt erleben, ist ein konjunktureller, aber kein struktureller Einbruch. Brandenburg war vor der Krise wirtschaftlich gut aufgestellt und bringt daher gute Voraussetzungen mit, den jetzigen Einbruch zu verkraften.

Muss Brandenburg bestimmte Wirtschaftszweige, die lebenswichtig sind, nach der Krise aufbauen – zum Beispiel eine Produktion von Medizinprodukten?

Die Medizintechnik in Brandenburg ist hoch spezialisiert und erfolgreich im Geschäft. Ob und welche Unterstützung gegebenenfalls notwendig sein wird, werden wir mit den Unternehmen beraten. Bei der Produktion von Schutzausrüstung müssen und werden wir uns für Brandenburg besser aufstellen.

Anderes Thema: Tesla. Wie weit kann der Bau der Fabrik vorangetrieben werden, ohne dass das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist?

Der Vorhabenträger – also Tesla – entscheidet, für welche Maßnahmen er auf eigenes Risiko die Zulassung eines vorzeitigen Beginns beantragen möchte. Es dürfen nur Maßnahmen vorzeitig zugelassen werden, an deren vorzeitiger Errichtung ein öffentliches oder überwiegendes privates Interesse besteht und die grundsätzlich wieder rückgängig gemacht werden können. Das muss in jedem konkreten Einzelfall geprüft werden.

Was ist an den jetzt von Tesla angekündigten neuen Plänen für die Gigafactory wesentlich anders?

Dazu kann ich noch nichts Genaues sagen. Die Genehmigungsbehörde ist das Landesamt für Umwelt Brandenburg im Ressort meines Ministerkollegen Axel Vogel, und dort liegen meines Wissens dazu bislang keine geänderten Antragsunterlagen vor.

Wann ist mit einer erneuten Auslegung der Unterlagen zu rechnen, und wie wirkt sich das aufs Verfahren aus?

Das muss sich erst noch klären. Ob eine erneute Bekanntmachung und Auslegung von Antragsunterlagen erforderlich ist, kann das Landesamt für Umwelt erst prüfen und entscheiden, wenn dort die Unterlagen vorliegen. Gegenwärtig halte ich es aber für wahrscheinlich. In diesem Fall wird dies rechtzeitig vor Auslegungsbeginn im Amtsblatt des Landes Brandenburg, im Internet und in den örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht.