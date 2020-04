Marco Marschall

Eberswalde Diese Abiturprüfung bedarf noch etwas mehr Organisation als in den Vorjahren. Diesmal geht es nicht nur darum, dass keine Prüfungsbögen vertauscht werden oder seitens der Schüler geschummelt wird, sondern auch darum, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren. Und deshalb beginnt die Organisation am Gymnasium Finow schon auf dem Parkplatz. Dort empfangen Lehrkräfte die Schüler, damit diese nicht in Gruppen ins Gebäude eintreten. "Schon draußen vergeben wir auch Schutzmasken. Schüler dürfen aber auch gern ihre eigenen mitbringen", sagt Schuldirektor Hartmut Mahling. Während des Schreibens können sie natürlich abgesetzt werden.

Schutz dank Schleuderelli

Nachdem der Landkreis keine zur Verfügung stellen konnte, hat das Gymnasium nun Mundschutze beim Sonderpostenmarkt Schleuderelli in Britz geordert, verrät der Direktor seine Quelle. Desinfektionsmittel steht am Eingang zum Prüfungsraum ebenfalls bereit.

Geschrieben wird in der Aula der Schule. Dort kann der Mindestabstand von 1,50 Meter der Schüler zueinander eingehalten werden. 56 Abiturienten zählt das Gymnasium Finow in diesem Jahr. Maximal 46 werden zusammen in der Aula an den Aufgaben sitzen. Das ist erst der Fall, wenn Englisch ins Haus steht.

Bei Ausgabe der Prüfungsaufgaben tragen die Lehrkräfte Handschuhe. Gleiches gilt beim Einsammeln der Arbeiten. Das Papier werde anschließend 24 Stunden in Quarantäne verwahrt, verrät Mahling, und erst dann vom zuständigen Fachlehrer korrigiert.

Auch die unmittelbaren Nachbarn vom Beruflichen Gymnasium des Oberstufenzentrums II haben ihr Vorsorgekonzept in Sachen Abi-Prüfung. Geschrieben wird in der Turnhalle. Die Schüler sind zeitlich versetzt einbestellt und werden über vier verschiedene Zugänge ins Gebäude geleitet. Masken sind bestellt, erklärt Schulleiter André Haase. Allerdings sei nicht geplant, welche an Schüler zu verteilen, die selbstverständlich eigenen Mundschutz mitbringen können. Das gilt auch für Desinfektionsmittel, wobei am Eingang welches vorhanden ist. Auch werde das Lehrpersonal Handschuhe tragen. Eine Quarantäne für die abgegebenen Prüfbögen sei nicht vorgesehen. "Innerhalb des Schulhauses werden alle Türen offen gelassen, damit niemand eine Türklinke anfassen muss", erläutert Haase. Richtig voll wird es in der Finower Turnhalle erst, wenn die schriftliche Matheprüfung ansteht. 73 Abiturienten werden dann über ihren Aufgaben brüten. Insgesamt sind am beruflichen Gymnasium in diesem Jahr 84 Schüler zum Abi-tur zugelassen.

Fast genauso viele Prüflinge zählt das Humboldt-Gymnasium: 83. Angesprochen auf die Durchführung des Abiturs trotz Corona zeigte sich Schulleiter Uwe Kosanke bereits überzeugt davon, dass alles mit guter Organisation auch stattfinden kann. Die Märkische Oderzeitung berichtete. Welche Vorkehrungen genau getroffen werden, ob beispielsweise auch Masken gereicht und die Prüfungspapiere 24 Stunden in Quarantäne kommen, ließ sich am Humboldt in den vergangen zwei Tagen nicht erfragen. Das gilt auch für die Oberbarnimschulen, die mit ihrem beruflichen Gymnasium nun ebenfalls ins Abi starten.

Nur fünf Prüflinge

Etwas einfacher wird die Organisation der Abi-Prüfungen an den Schulen in diesem Jahr dadurch, dass der normale Unterrichtsalltag derzeit auf Eis liegt. Trotzdem würde Schulleiterin Brigitte Meier vom Freien Gymnasium Joachimsthal nicht mit ihren Kollegen der größeren Schulen in der Barnimer Kreisstadt tauschen wollen, wenn es um die Vorbereitungen vor dem Hintergrund der Risikominimierung geht.

Nur fünf Schüler legen in diesem Jahr in Joachimsthal ihr Abi ab. Das ist selbst für die kleine weiterführende Privatschule im Norden des Landkreises wenig. "Das ist eine Ausnahme. In der Regel zählen wir um die 15", sagt die Direktorin. Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe und der nötige Abstand zueinander sind angesichts der geringen Personenzahl problemlos zu organisieren.