Jana Reimann-Grohs

Strausberg/Neuenhagen/Rüdersdorf (MOZ) Auch wenn der reguläre Unterricht weiter bis zum 4. Mai ausgesetzt ist: Brandenburg hält an seinem Plan für den Start der Abiturprüfungen am 20. April fest.

Den höheren Schulen in Strausberg, Neuenhagen und Rüdersdorf stand frei, ob sie dafür die vom Ministerium angegebenen Haupttermine ab April oder erste Nachschreibetermine ab Mai nutzen wollten.

Die bundtStift-Schule in Strausberg wird gleich am Montag mit ihren Abiturprüfungen loslegen, kündigt Sekretärin Birgit Diedrich an: "Wir halten uns an die vom Ministerium vorgegebenen Haupttermine für die schriftlichen Abiturprüfungen." Bis Anfang Mai sollten alle 19 Prüflinge durch sein. Bereits vor Ostern hatte die bundtStift-Schule detaillierte Prüfungspläne einschließlich aller Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln beim Schulamt eingereicht.

Raum- und Personalprobleme

Wenn für sie alles nach Plan verläuft, wäre die bundtStift-Schule im Umkreis eine der ersten, die ihre Abiturienten in den Sommer ziehen lässt. Ihr folgt das Fontane-Gymnasium in Strausberg. Dort hatte Schulleiter Carsten Sass von Anfang an darauf gesetzt, Nachschreibetermine für erste Abiturprüfungen zu nutzen. Am 5. Mai wird damit im Fach Mathematik gestartet. Eine Woche später steht die größte Prüfung in Deutsch an, an der voraussichtlich über 100 Gymnasiasten teilnehmen werden. Zum Glück könne er auf die Turnhalle ausweichen und 50 Schüler auf einmal unterbringen, sagt Sass.

Ansonsten seien die Abstandsregeln und Einschränkungen für Risikogruppen so massiv, dass sich ein Raum- und Lehrkräftemangel anbahne. Von 78 Lehrkräften stehen nur 30 uneingeschränkt zur Verfügung. Es werde aber schon funktionieren, beschwichtigt der Direktor. Unter den Kollegen gäbe es einige, die freiwillig Prüfungen beaufsichtigen wollen. Schließlich könnten die Ablösungen nicht so häufig gemacht werden wie sonst und würden weniger Schüler im gleichen Rum sitzen können. Für Desinfektionsmittel und Hygienestandards werde gesorgt.

In Neuenhagen hat man sich ebenso entschieden, später zu prüfen. "Unsere 95 Abiturienten sollen sich optimal auf ihre Prüfungen vorbereiten können", sagt der stellvertretende Schulleiter, Olaf Hofschulz. Anfang Mai starten die mündlichen Prüfungen, die schriftlichen sind ab 13. Mai angesetzt. Er ist zuversichtlich, auch noch offizielle Nachschreibetermine im Juni für zweite, notwendige Prüfungen nutzen zu können. Mehr Einschränkungen gäbe es bei der Organisation der Prüflinge. Deshalb hoffe er auf eine baldige Lockerung der Vorschriften. Bis dahin seien in Standardunterrichtsräumen maximal sechs Schüler eingeplant. Beim Personal gebe es keine Einschränkungen.

Das Kollegium des Heinitz-Gymnasiums Rüdersdorf trifft sich am Montag, um Einzelheiten für Prüfungsdurchläufe zu besprechen. Ab 13. Mai sei vorgesehen, jedem der 93 Abiturienten genügend Platz einzuräumen – die Schüler werden zu bestimmten Uhrzeiten bestellt. Das Abitur darf seine Wertigkeit auf keinen Fall einbüßen, sagt Schulleiterin Gabriele Schölze. Schon Wochen zuvor waren ihre Kollegen vorbereitend für einen detaillierten Plan tätig.

Nicht sofort mit den Abiturprüfungen zu beginnen, komme allgemeinen Gesundheitssorgen entgegen, unterstreicht Schulleiter Carsten Sass vom Fontane-Gymnasium sein Vorgehen. Der Aufschub lasse ihm außerdem genügend organisatorischen Spielraum, den das Gymnasium mit 122 Abiturienten auch brauche, um allen Vorgaben für eine Durchführung der Prüfungen unter Einhaltung aller Corona-Standards zu entsprechen.

Vorsicht statt Übereifer

Gegenüber großen Schulen habe ihre den Vorteil, dass der kleine Abiturjahrgang in der Schulaula untergebracht werden könne, erklärt Schulleiterin Linda Krannich vom bundtStift-Gymnasium, so dass mehr als der geforderte Mindestabstand zwischen den Abiturienten gewährleistet werden könne und auch mehr als drei Meter breite Gänge für das Bewegen durch den Raum (für Toilettengänge, per Klebeband auf dem Fußboden ausgewiesen) zur Verfügung stehen. "Unsere WAT-Lehrerin hat in Heimarbeit Mundschutze für die aufsichtsführenden Lehrkräfte hergestellt, Handschuhe und Desinfektionsmittel haben wir schon zu Beginn der Krise zurückgelegt, um eventuelle Auflagen erfüllen zu können."

Neben einer regulären Aufsicht durch zwei Studienräte pro Abi-Klausur gewährleisten zwei weitere Aufsichten das gestaffelte Erscheinen zur Prüfung, die Toilettengänge während der Prüfung sowie Verlassen des Campus‘ unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen.