Michael Heider

Berlin (MOZ) Es dauert einen Moment, bis sich das Videobild aufbaut und der blecherne Hall aus den Laptop-Lautsprechern einer stabilen Verbindung weicht. Der Livestream eröffnet den Blick auf einen schlichten Raum. Sindy Müller sitzt mit gekreuzten Beinen auf einer Matte. "Nimm dir einen Moment, um anzukommen", sagt sie mit sanfter Stimme und beginnt ihren ersten Online-Pilateskurs.

Ob Yogastudio, Kletterhalle oder Schwimmbad – alle mussten zur Eindämmung des Coronavirus schließen. Um in Zeiten von Ausgehbeschränkungen das Bedürfnis nach Bewegung weiter zu befriedigen, verlagern immer mehr Fitnessstudios ihre Kurse ins Internet. Das Berliner Unternehmen Urban Sports Club, das die Angebote verschiedener Sportanbieter bündelt, präsentierte jüngst gar eine gesamte Online-Trainingsplattform.

Sindy Müller arbeitete bislang ausschließlich analog. Ihre Kunden begrüßt sie seit knapp vier Jahren in ihrem Friedrichshainer Studio "pilatessalat". Coronabedingt ist das gemeinsame Training im Kursraum nicht mehr möglich. "Ich musste von heute auf morgen alle meine Kurse einstellen", sagt die gebürtige Thüringerin.

Um den Betrieb am Laufen zu halten, entschloss sie sich, ihre Arbeit online fortzusetzen. Lediglich eine neue Webcam habe sie sich zugelegt. Als "Kursraum" dient ein Programm für Videokonferenzen. Auf einer Nachbarschafts-Plattform im Internet lud sie zur Teilnahme ein.

Aus den eigenen vier Wänden heraus führt Sindy Müller behutsam die Übungen vor. Flach auf dem Rücken liegend streckt sie die Beine in die Höhe, demonstriert die richtige Beckenhaltung, weist auf Atemtechniken hin. Im Kursraum würde sie jetzt durch Reihen sich streckender Körper gehen und Übungsvarianten unterschiedlicher Schweregrade anbieten. Sie würde nachhelfen und die Körperhaltung der Teilnehmer, wenn nötig, korrigieren. Jene 16, die sich in den Livestream eingewählt haben, sieht sie nicht einmal richtig – zu klein sind die eingeblendeten Videofenster. "Schöner ist es, wenn man wirklich beieinander ist", sagt sie.

Es sind nicht ausschließlich wirtschaftliche Erwägungen, die die hauptberufliche Pilateslehrerin den Schritt ins Digitale gehen ließ. Zuhause zu bleiben, mag zwar die Losung der Stunde sein, dennoch möchte sie ihren Kunden die Möglichkeit bieten, weiter in Bewegung zu bleiben und dem Körper etwas Gutes zu tun.

Dass sportliche Betätigung mit positiven Stimmungseffekten einhergeht, bestätigt auch Dr. Oliver Stoll von der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie. Nach dem Sport, erklärt er, trete eine gewisse Genugtuung ein. "Wirhaben einen anderen Bezug zu unserem Körper, wenn wir regelmäßig Sport treiben. Wir bekommen ein positiveres Selbstkonzept." Bei Mannschaftssportarten kämen außerdem noch soziale Kontakte hinzu.

Fällt all dies weg, entstehe eine Lücke. Erschwert werden könne dies durch die Ungewissheit darüber, wie lange die Situation noch andauert. Kontrollverlust und Unsicherheit werde so Vorschub geleistet, sagt der Sportpsychologe Stoll. "Und dann wird kompensiert." In schlimmeren Fällen, in denen ein funktionierendes Familienumfeld fehlt, könne sich dies in verbalen und körperlichen Übergriffen äußern.

Kein Ersatz, eher Ergänzung

Nach der Online-Pilatesstunde sprechen Sindy Müllers Kunden jedenfalls von einer wohltuenden Abwechslung zum derzeitigen Alltag. Seit Wochen arbeite sie nun schon zu Hause und bewege sich zu wenig, meint etwa Teilnehmerin Ruth. "Da hat dieBewegung wieder richtig gutgetan. Und ein fester Tagesablauf und Termine im Kalender geben einem Struktur und Rhythmus." Es sei zunächst zwar etwas ungewohnt gewesen, resümiert Melanie, "aber durch die vertraute Stimme dann doch möglich."

Sindy Müller zeigt sich ebenfalls zufrieden und froh, dass der Online-Kurs funktionierte. An Einheiten im Studio komme die Erfahrung zwar nicht ganz heran, meint sie. Eine lohnenswerteErgänzung sei das digitale Angebot trotzdem. Womöglich sogar für die Zeit nach der Krise.