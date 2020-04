Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Bis zum späten Freitagnachmittag haben Schwedter Händler auf genaue Verordnungen vom Land über das Öffnen von Geschäften gewartet. Steffen Knauthe stand in den Startlöchern für Montag, Mittwoch ist erlaubt. Er ist Inhaber von SK Diamond in der Ringstraße und will wieder loslegen. "Ich habe in dieser Krise gelernt, wer mein Freund ist", sagt er. Seine zwei Angestellten musste er in Kurzarbeit schicken. Einen Antrag auf Soforthilfe hat er bei der ILB am 25. März gestellt. Diesen Mittwoch war das Geld auf dem Konto. Soforthilfe sieht anders aus, findet er.

Auf und Ab für Geschäftsleute

Zwischen Niedergeschlagenheit und Hoffen stehen derzeit auch andere Geschäftsinhaber von Schwedt. Beim Verein Momentum kommt das ganze Elend seiner Mitglieder an. Einzelhändler, Gaststätten, Pensionsinhaber, Hoteliers und Handwerker sind betroffen. Momentum will seinen Mitgliedern durch diese schwere Zeit helfen. "Manche rechnen sich mit dem Geld von der ILB aus, dass sie eventuell bis Ende Mai kommen. Sie suchen nach eigenen Potenzialen, die sie noch nicht ausgeschöpft haben", sagt Geschäftsführerin Ireen Kautz. Sie sieht den Verein gerade auch in diesen Zeiten offen für alle Gewerbetreibenden. "Wer Informationen braucht, kriegt sie auch."

Zu denen, die neue Potenziale entdecken, gehört Corinna Born von der Boutique "Mein Frauenzimmer". Regelmäßig stellt sie kleine Modenschauen ins Internet und regt zum Einkaufen an. Das Brauwerk und das Hotel Altstadtquartier hatten 30 Leute beschäftigt, im dazugehörigen Partymaker noch einmal 30. "Die Situation ist existenzbedrohend. Meine erste Frage war: Was mache ich mit meinen Leuten? " erinnert sich Inhaber Wolf Mieczkowski an die Tage Mitte März.

Er hat Kurzarbeit beantragt, dann das Geschäft heruntergefahren, wenig später das Hotel wieder hoch wegen der Monteure für PCK. Gemeinsam mit Momentum hat er eine Idee umgesetzt, die schon in der Schublade schmorte: einen online-Lieferdienst. Außerdem trägt eine Biersorte bei ihm jetzt den Namen "Tapferes Helferlein". Ein Teil des Verkaufserlöses geht an den Förderverein Uckermärkische Bühnen zur Unterstützung der Theaterarbeit. "Wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen auch wieder gute Zeiten", sagt Mieczkowski.

Dem Verein Momentum selbst sind drei Geschäftsfelder durch die Corona-Krise weggebrochen. Der Laden in der Vierradener Straße und der Nationalpark-Laden in Criewen mit regionalen Produkten sind geschlossen. Außerdem sind Einnahmen aus dem Wochenmarkt weggebrochen, den der Verein an drei Tagen im Auftrag der Stadt organisiert. Und nicht zuletzt dürfen große Veranstaltungen nicht stattfinden, an denen Momentum einen bedeutenden Anteil hat: Frühlingsmarkt, Family Day, Gastro-Mai-Le und Mittsommernacht sind gestrichen. "Gerade diese Veranstaltungen bringen uns Einnahmen, mit denen wir sonst in den Weihnachtsmarkt investieren können", erläutert Ireen Kautz.

Sie fühlt mit allen Mitgliedsbetrieben. "Wir wissen nicht, wie viele von ihnen wir am Jahresende noch haben, ob Firmen aufgeben müssen oder so zu kämpfen haben, dass sie sich eine Mitgliedschaft nicht mehr leisten können." Im Verein laufen viele Informationen zusammen. Er hilft durch gesicherte Fakten: Wer darf öffnen? Wer hilft auf Landesebene? Wie helfen wir uns untereinander? Wo gibt es Projekte, von denen man lernen kann?

Der Tourismus ist fast völlig zum Erliegen gekommen. "Wir wissen noch nicht, ob der Sommer für den Tourismus in der Nationalparkregion noch relevant ist", sagt Ireen Kautz. "Zum Glück gibt es Geschäftstourismus durch Monteure aus PCK und Papierfabrik sowie durch polnische Ärzte aus dem Klinikum." Die Menschen fragen sich: Wann hat der Ausnahmezustand ein Ende?