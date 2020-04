MOZ

Bernau (MOZ) Die Verabschiedung des Notlagengesetzes durch den brandenburgischen Landtag haben die Kreistagsfraktion AfD-Die Konservativen und die AfD-Fraktion in der Gemeindevertretung Panketal begrüßt. Dies teilte Marcel Donsch für die Fraktionen mit. Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow hatte dagegen in der Landtagsdebatte am Mittwoch im Vorfeld der Verabschiedung das Notlagegesetz als nicht notwendig bezeichnet. Es ermöglicht, dass in Brandenburg Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen ihre Beschlüsse auch in Video- und Telefonkonferenzen fassen können. Diese Ausnahmeregelung ist allerdings bis zum 30. Juni begrenzt.

Mit der Verabschiedung des zeitlich begrenzten Gesetzes werde die Arbeits- und Handlungsfähigkeit wieder hergestellt, teilte Donsch mit. Viele Sitzungen der Kommunalparlamente seien abgesagt worden oder die Versammlungen seien nicht beschlussfähig gewesen, da wegen der Beschränkungen zu wenige Vertreter teilnehmen konnten. Mit der neuen Regelung erhielten die Kommunen mehr Rechtssicherheit, das gesundheitliche Risiko werde für die Mandatsträger minimiert. Die Landtagsfraktion hatte hingegen gegen das Gesetz gestimmt und statt dessen eine Änderung der Kommunalverfassung gefordert.

Schon in der Parlamentssitzung war die Herstellung der Handlungsfähigkeit der regionalen Parlamente von anderen Fraktionen als wichtiges Ziel des Notlagegesetzes unterstrichen worden. Benjamin Raschke, Vorsitzender der Fraktion der Bündnisgrünen, unterstrich, dass nur so die Hoheit der Kommunalparlamente gewahrt bleibe. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn sieht durch das Gesetz die kommunale Demokratie in der Corona-Krise gestärkt. Wichtige Beschlüsse der Gemeinden blieben sonst auf der Strecke, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete André Schaller und verwies darauf, dass bereits viele Entscheidungen von den Verwaltungsbeamten per Eilentscheidung getroffen wurden.