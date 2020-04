Ulrike Gawande

Kyritz (MOZ) Jeder Spaziergänger, der sich am Untersee in Kyritz in der Corona-Krise ein wenig Wind um die Nase wehen lässt und den derzeitigen Sonnenschein genießt, kennt auch den Schwan, der dort immer seine Kreise zieht.

Auch Stephan Ellfeldt, Redakteur des Wochenblattes Märker, dreht abends nach der Arbeit im Homeoffice gerne noch eine Runde am Ufer des Sees entlang. Dabei beobachtete er vor ein paar Tagen, wie der Schwan in die Sehne eines Anglers hineinschwamm. "Der Schwan schwamm ruckartig weg, so dass sich der Haken der Angel in den Fuß des Tieres hineinbohrte", so Ellfeldt. Sogar die gesamte Angel habe der Vogel aus der Halterung gerissen, berichtet der Journalist.

Den Schwan im Auge behalten

In den nächsten Tagen beobachtete der Kyritzer den Schwan aufmerksam. War mit ihm alles in Ordnung? Hatte er sich vielleicht doch nicht bei dem Zusammentreffen mit der Angel verletzt? "Im Wasser hat sich der Schwan völlig normal verhalten und ist weiterhin elegant geschwommen", berichtet Ellfeldt. Doch an Land – der Vogel kommt gerne auf die Wiese, um Gras zu fressen – zeigte sich, dass das Tier stärker verletzt war. "Man konnte sehen, ihm geht es nicht gut." Jeder Schritt bereitete dem Vogel Probleme. Zeitweise drohte er sogar umzukippen, berichtet Stephan Ellfeldt, dem die Hilflosigkeit dieses stolzen Tieres zu Herzen ging.

Anruf beim Landkreis

Kurzerhand rief er beim Umweltamt des Kreises an. Dort wurde er an die Naturschutzbehörde verwiesen. Er landete bei Anselm Ewert, der im Amt für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege zuständig ist. Doch verletzte Schwäne fallen eigentlich nicht in dessen Verantwortungsbereich, was den engagierten Mann jedoch nicht daran hinderte, sich nach Dienstschluss mit Ellfeldt und dessen Kumpel Martin Schmidt am Untersee zu verabreden, um dem Schwan zu helfen. "Wir sollten nur eine Zange mitbringen", so Ellfeldt.

Als die Männer vorgestern Abend am Kyritzer Untersee eintrafen, war der Schwan im Strandbad, wo gerade Wartungsarbeiten an der Wasserrutsche durchgeführt wurden. Welch Glück für die Schwanenretter, die auch Brot dabei hatten, um den Vogel anzulocken. "Zum Glück war der Schwan nicht menschenscheu", so der Kyritzer Ellfeldt. Mit gezieltem Griff habe Naturschutz-Fachmann Ewert den stolzen Schwan gepackt und gefangen, so der 42-Jährige. "Da saß jeder Handgriff. Wir waren keine große Hilfe", gibt der Redakteur ehrlich zu. Er habe Respekt vor dem Vogel gehabt.

Haken saß zu tief

Ewert hingegen setzte sich umgekehrt auf den Schwan, damit er dessen Fuß begutachten konnte. Doch der Haken saß so tief, dass Ewert sich nicht traute, ihn zu ziehen, ohne den Schwan weiter zu verletzen. Also rief Ellfeldt den Kyritzer Tierarzt Dr. Volker Steffens an, der jedoch gerade Sprechstunde hatte. "Dann fahren wir eben hin", waren sich die drei Männer einig, obwohl sie weder eine Box noch eine Kiste für den Vogel hatten. Doch das verletzte Tier spürte anscheinend, dass man ihm helfen wollte oder aber es war zu geschwächt, um sich wehren zu können. "Anselm Ewert konnte ihn wie einen zahmen Hund auf den Arm nehmen. Das war nicht normal", so Ellfeldt. Ewert setzte sich mit dem Schwan auf den Beifahrersitz von Martin Schmidts Auto, und los ging die Fahrt.

Angekommen bei der Praxis war Tierarzt Volker Steffen sofort bereit zu helfen. "Die Besitzer der anderen Patienten hatten Verständnis, dass erst der Schwan behandelt wurde", so der Veterinär, der bis dato noch nie einen Schwan behandelt hatte. Bei Hunden und Katzen käme es schon einmal vor, dass sie sich einen solchen Angelhaken in die Pfote treten, erklärte der Fachmann. Beim Schwan saß der Angelhaken zudem an einer sehr ungünstigen Stelle: direkt im Gelenk. "Das wäre womöglich das Todesurteil für das Tier gewesen", so Steffen. Eine Blutvergiftung wäre eine mögliche Folge gewesen. Für die Helfer findet er lobende Worte. "Sie haben völlig richtig gehandelt." Beeindruckt habe ihn Anselm Ewert, der den Vogel richtig im Griff hatte. "Ich habe gestaunt, wie gut er mit dem Schwan umgegangen ist", betont Steffen.

Gutes Zusammenspiel

Gemeinsam konnten Anselm Ewert und Volker Steffen den Haken aus dem Schwanenfuß ziehen. "Es blutete stark", erinnert sich Ellfeldt. Zuvor war bereits die Angelsehne, die sich noch am Fuß befand, entfernt worden. Abschließend gab es eine Jodbehandlung für den Schwan, und der Fuß wurde verbunden. Im Auto ging es dann wieder zum See. Vor der Rückkehr auf den Untersee entfernten die Retter den Verband. "Stolz kehrte der Schwan ins Gewässer zurück. Das war ein schönes Gefühl, denn die Schwäne brüten gerade", freut sich Ellfeldt und dankt seinen Mithelfern. "Es war ein gutes Zusammenspiel von allen.