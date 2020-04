Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Ein paar Lockerungen sind angekündigt. Einhergehend mahnen zuständige Politiker davor, allzu unvorsichtig zu werden. Abstandsregeln, Nies- und Hustenetikette sollten ebenso weiterhin eingehalten werden wie das regelmäßige Händewaschen.

Zahlreiche Aspekte der bislang geltenden Verordnung beinhaltet auch die neue, die zunächst bis 3. Mai gültig sein wird. Trotz der Erleichterungen: Wer sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen möchte, sollte weiterhin unnötige Wege vermeiden, Einkäufe und Erledigungen von Angehörigen oder Personen, die nicht den Risikogruppen angehören, tätigen lassen.

Zu den Risikogruppen zählt das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits "ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren)", Raucher und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronischer Erkrankungen der Lunge, mit chronischen Lebererkrankungen, Diabetes, Patienten mit einer Krebserkrankung sowie einem geschwächten Immunsystem. Der Landkreis Havelland mahnt auf seiner Internetseite zur Einhaltung der Alltagshygiene, ferner Abstand zu halten von anderen Personen, insbesondere in Zügen, Bahnen und Bussen. Zur Nies- und Hustenetikette wird dabei auch erklärt, was damit gemeint ist. Man solle nicht die Hand vor Mund und Nase halten, sondern in den Ärmel niesen bzw. husten, "um eine direkte Verbreitung über Tröpfchen, aber auch eine indirekte über die Hände zu vermeiden."