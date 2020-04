Amy Walker

Kremmen (MOZ) Ich bin sehr stolz, dass ich den Betrieb so gut durchgekriegt habe – das war alles nicht einfach – und dass ich dem Junior gute Voraussetzungen geben konnte." Siegfried Mühle lächelt und nickt, wirft einen Blick zu seinem Sohn, der ihm gegenüber sitzt. "In der DDR war es schwer, es gab viel Schikane. Aber ich hab mir von denen wenig sagen lassen." Bei diesem Satz muss er ein wenig lachen. Der Widerstand steckt ihm noch in den Knochen.

Siegfried Mühle feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Meisterjubiläum als Karosseriebaumeister. Am 18. April 1970 hat er den Titel erlangt. Aber Mühle ist nicht nur einmal in seinem Leben Meister geworden: Am 17. Dezember 1954 war er in Bautzen bereits Stellmachermeister geworden – ein Beruf den es heute kaum noch gibt. Der Stellmacher ist ein Wagenbauer, der Wagen aus Holz herstellt. "Das besondere daran waren damals die Räder, die mit Eisen bereift waren", erklärt Siegfried Mühles Sohn Andreas. Mit der Zeit waren Pferdefuhrwerke aus Holz und Eisen immer weniger gefragt, weshalb der Beruf des Stellmachers aus der Mode kam. Siegfried Mühle spezialisierte sich also auf den Fahrzeugbau. "Da hab ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt", so der 86-Jährige.

Der junge Mann verließ 1955 seine geliebte Heimat Gröditz bei Weißenberg in der sächsischen Oberlausitz und kam nach Kremmen, wo er im Stellmacherbetrieb von Fritz Rührmund eine Stelle bekam. Er heiratete dessen Tochter Ursula. Mit dem Tod von Fritz Rührmund im Januar 1955 war plötzlich Siegfried Mühle Inhaber des Betriebs, der später das Autohaus in der Grabenstraße werden würde. Von den diversen Pläne der sozialistischen Regierung ließ er sich nicht beeindrucken. "In den 60er-Jahren sollte ich wie die Bauern in die LPG. Ich sollte noch viel mehr, aber ich habe alles verneint. Heute bin ich stolz, dass ich das durchgestanden habe." Siegfried Mühle klopft dabei mit der Hand auf den Schreibtisch. Niemand konnte ihn damals zu irgendwas zwingen, auch nicht die "roten Brigaden", wie er sagt. Das war nur ein Kapitel eines langen Kampfes mit den Entscheidungsträgern, sagt Siegfried Mühle. "In den 80er-Jahren habe ich also keinen Trabant-Vertrag bekommen, ohne Grund. Ich hab’s aber trotzdem gemacht."

Siegfried Mühle war glücklicherweise nie alleine mit der Verantwortung des Betriebs. Seine Frau Ursula, deren Familie den Stellmacherbetrieb 1891 gegründet hatte, stand ihm immer zur Seite. "Sie hat die Kinder großgezogen und hier gearbeitet, teilweise bis lange in die Nacht", sagt Siegfried Mühle. Ohne Ursula wäre sein Leben unvergleichbar anders gewesen, das Paar ist ein eingespieltes Team.

Heute kann der Meister stolz auf sich, die Firma und sein Vermächtnis zurückblicken. Andreas Mühle hat 1991 zum 100-jährigen Firmenjubiläum den Betrieb übernommen, sein Enkel Martin Mühle, arbeitet auch in dem Autohaus. Alle beide sind ebenfalls Karosseriebaumeister. "Es ist die fünfte Generation. Und die sechste ist in Arbeit!", sagt der 86-Jährige, der dabei seinen Enkelsohn Martin angrinst.

Siegfried Mühle war aber nicht nur erfolgreicher Familienunternehmer. Er ist Zeitzeuge einer der spannendsten Entwicklungen seiner Zeit gewesen: Die Wandlungen der Automobilindustrie und des Transportsektors hat er hautnah erlebt, musste sich immer weiterbilden und anpassen, an die neuen Anforderungen und Technologien. Wo er zu Beginn seiner Karriere mit Holz und Eisen arbeitete, griff er später zu Metall. Sein Enkel muss zudem noch mit Elektronik klarkommen. "Ich bin seit 2011 Kfz-Mechatroniker, da heutzutage kein Fahrzeug ohne Elektronik ausgestattet ist", so der 33-jährige Martin Mühle. Das Autohaus Mühle war bei allem dabei: Von Holzwagen bis zu den Elektroautos des 21. Jahrhunderts.

Selbstverständlich ist Siegfried Mühle auch Zeitzeuge der deutschen Geschichte. "Ich bin 1933 geboren, in einer sehr schwierigen Zeit. Ich würde mir wünschen, dass die Völker sich endlich einig werden", sagt er. Zugleich gibt ihm die lange Lebenserfahrung ein wenig Entspanntheit, die den Jüngeren noch fehlt. "Jetzt haben wir Corona. Davor hat es auch Krisen gegeben. Wir haben alles überstanden", weiß Siegfried Mühle.

Der alte Firmeninhaber hat für sein Leben noch ein Ziel. "Ich möchte noch einen Abschiedsbesuch in die Oberlausitz machen." Das schöne Kremmen habe er zu Beginn gar nicht gemocht, die Berge der Oberlausitz fehlten ihm. "Ich möchte sie noch einmal wiedersehen." Dann wird Siegfried Mühle alles erreicht haben.