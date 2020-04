Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Alles auf null: In Birkenwerder soll die Verwaltung den geplanten Neubau einer Kita in der Geschwister-Scholl-Straße grundsätzlich überdenken. Das ist das Ergebnis eines Online-Workshops, der am Donnerstagabend stattfand. Im Gespräch sind jetzt auch zwei Standorte.

"Auch das kann das Ergebnis eines Workshops sein", sagte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF), der selbst nicht an der Online-Sitzung teilnahm. Die Verwaltung arbeitet schon gut ein Jahr an dem Projekt. Ziel war es, die neue Kita in zwei Jahren zu eröffnen, um weiterhin den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllen zu können. Für die Übergangszeit wird gerade eine temporäre Kita auf dem Gelände des Jugendfreizeithauses errichtet. Die Container sind für zwei Jahre gemietet. Ob der ambitionierte Zeitplan für den Neubau damit noch gehalten werden kann, ist offen. Zimniok kann sich das nur schwer vorstellen. Allerdings muss das Ergebnis aus dem Workshop noch in den politischen Gremien besprochen und beschlossen werden. "Es ist das gute Recht der Gemeindevertreter , eine Vorplanung auch komplett abzulehnen", so Zimniok.

Der Vorentwurf für die neue Kita mit bis zu 100 Plätzen fiel bei den Gemeindevertretern in zwei Ausschusssitzungen durch. Sie empfanden ihn als zu wenig kindgerecht und zu klobig. Auch die Idee, eine Küche, die zwei Kitas versorgt, an dem Standort mit unterzubringen, fand keinen Zuspruch. Deshalb wurde der Workshop initiiert, an dem Planer, Mitarbeiterinnen der Verwaltung und Vertreter der Fraktionen teilnahmen.

"Es gab die Anregung, am Standort in der Geschwister-Scholl-Straße eine kleinere Kita zu bauen und an einem zweiten Standort, der unterversorgt ist, eine weitere kleinere Einrichtung", berichtet SPD-Fraktionschefin Susanne Kohl vom Workshop. Offen war in der Runde zudem noch das pädagogische Konzept und die Trägerschaft. Die Gemeindevertreter wünschen sich ein vielfältiges Angebot unterschiedlicher Ansätze, damit Eltern eine Auswahl bei der Betreuung haben. "Entsprechend muss auch der Bau konzipiert sein", fordert Susanne Kohl. Eine Wald-Kita habe andere Anforderungen an den Bau als eine Einrichtung mit musikalischer Ausrichtung.