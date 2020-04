Andreas Schmaltz, Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Die Abiturprüfungen finden wie geplant statt", betont Joachim Schenk, Schulleiter des Oberstufenzentrums Oder-Spree. Gut 120 Abiturienten werden ab Freitag die schriftliche Abiturprüfung ablegen.

Los geht es im Fach Englisch. Um für ausreichend Platz zu sorgen, wird die Prüfung in der Turnhalle des OSZ abgehalten. "In der Halle haben aber nicht alle Platz", sagt Schenk. Für die restlichen Schüler seien Klassenräume eingerichtet mit maximal sechs Plätzen pro Raum. Für Schüler, die krank sind, gibt es Ausweichtermine. "Wir haben alle Informationen zu unseren Vorbereitungen mit den Abstandsregeln, Desinfektionsmitteln und Masken an das Ministerium geschickt", erklärt Schenk. Das sei Bedingung. Die Masken sind Freitagmorgen eingetroffen.

Schutzmasken sind eingetroffen

Auch am Geschwister-Scholl-­Gymnasium laufen die letzten Vorbereitungen. "Wir haben unseren Abi-Plan dem Ministerium vorgelegt und setzen ihn gerade um", sagt Leiterin Sabine Jentzsch. "Jetzt warten wir auf das Okay" Die Räume seien organisiert, desinfiziert und die Schüler belehrt. Die Schutzmasken sind auch bei ihr Freitag angekommen. Am Montag, um 8.30 Uhr, werden die 80 Schüler in den Räumen sitzen und nach einer Belehrung ihre Geschichte- und Erdkundeprüfungen beginnen.

Ebenfalls unbeeindruckt von den Corona-Pandemie-­Schutzmaßnahmen zeigt sich der Zeitplan des Bernhardinums in Fürstenwalde. "Wir schreiben ab Montag Abitur", sagt Schulleiter Markus Mollitor. Auf Nachfrage des Landesschulamtes habe er sich schon frühzeitig dafür entschieden, am ursprünglichen Abiturprüfungstermin festzuhalten, erklärt er auf Nachfrage der MOZ. Erhebliche Änderungen weist dagegen der organisatorische Rahmen der Prüfung auf. Sie wird in der Edis-Sporthalle stattfinden, die der Schulträger, das Erzbistum Berlin, angemietet hat. Tische und Stühle seien bereits in den Osterferien aufgestellt worden, informiert Mollitor. Neben einer umfangreichen Hygienebelehrung seien die Schüler bereits eingewiesen worden, wie das Sporthallengelände zu betreten sei. Desinfektionsmittel stehe auch zur Verfügung.

Organisatorisch sieht Mollitor seine Schule gut vorbereitet. Mit einer digitalen Schüler-Lernplattform und einem E-Mail-Infosystem für Eltern habe das Bernhardinum bewusst Normalität und Sicherheit vermitteln wollen, um dem "Gefühl des Alleinseins" vorzubeugen. Froh ist Mollitor, dass er personell auf die Grundschule und den Hort des Bernhardinums zurückgreifen kann. So können ältere oder zu einer Risikogruppe gehörende Kollegen geschont werden, sagt Mollitor.

Diesen Luxus gibt es am Geschwister-Scholl-Gymnasium nicht. "Wir haben ein eher älteres Lehrerkollegium", sagt Sabine Jentzsch. Ausweichmöglichkeiten gibt es keine. Auch die jüngeren hätten kleine Kinder zuhause. Die Lehrer seien im Interesse der Schüler da, betont sie. "Hut ab an alle Kollegen."

Sicherheit über den Abschluss

Pia Lojewski, Schülersprecherin am OSZ, ist erleichtert. "Ich freue mich, dass wir unser Abi schreiben können", sagt sie. Damit falle die Ungewissheit weg, ob in diesem Jahr überhaupt ein Abschluss gemacht werden kann. Sie sei zuversichtlich, dass die Lehrer die Prüfungen auch unter diesen Umständen gut organisieren. Sie könne sich allerdings noch nicht so ganz vorstellen, wie das ganze Prozedere abläuft, gesteht die 19-Jährige.

An der Docemus-Schule in Gosen Neu Zittau ist die Entscheidung für einen Abitur-Start am 13. Mai gefallen. Man wolle den Schülern etwas mehr Vorbereitungszeit geben und nicht gleich nach den Osterferien anfangen, sagt Alexandra Heckel, Assistentin der Schulleitung. Auch in der Grünheider Docemus-Privatschulen starten die Prüfungen noch nicht.