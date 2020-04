Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Gemeinsam trainieren, lachen, Neues ausprobieren, sich kennenlernen: All das und einiges mehr zeichnet das Zirkus-Camp aus. Das Angebot des Zirkuszentrums des Vereins Esta Ruppin ist eine feste Institution. Mehrere Tage lang treffen professionelle Trainer und Kinder aufeinander, am Ende gibt es eine große Abschlussveranstaltung. 2020 war nun alles anders. Das Camp wurde kurzerhand ins Internet verlegt. Dieser Schritt soll auch wegweisend für die kommenden Wochen sein.

In kürzester Zeit hat das Team des Zirkuszentrums das Online-Camp auf die Beine gestellt, berichtet Trainer Dietmar Stehr. Eigentlich sollte das Camp vom 14. bis zum 16. April im Neuruppins Sportcenter stattfinden. Kontaktverbot und Eindämmungsverordnung kamen Mitte März, der Termin musste abgesagt werden. "Da haben wir überlegt, was wir stattdessen machen können", so Stehr. Mit rund zehn Tagen Vorlauf wurde ein Online-Camp organisiert. "Wir haben Werbung gemacht, um die Kinder zu erreichen, erste Videos gedreht, unter anderem Tutorials, in denen den Teilnehmern Übungen erklärt und gezeigt werden", erklärt Dietmar Stehr.

Eine Stunde auf Youtube

Der Verein Esta Ruppin betreibt einen Kanal auf der Internet-Plattform Youtube. Rund eine Stunde lang ist das Material, das dort allein das Zirkuscamp beigesteuert hat. Interessierte sehen, wie Akrobatik für Fortgeschrittene geht und wie sich sogenannte Pois am besten nutzen lassen. Dabei handelt es sich um einen Ball, der an einer Schnur befestigt ist und im Kreis geschwungen wird. In der Artistik kommen Pois oft zum Einsatz. "Seitdem haben wir auch einige Stunden im Zoom-Chat verbracht", erklärt Dietmar Stehr. Diese Plattform wiederum erlaubt Videoanrufe mit mehreren Teilnehmern.

Der Ablauf im Camp ist normalerweise der folgende: Die Teilnehmer kommen morgens zusammen, schauen, wie die Stimmung ist, und erwärmen sich gemeinsam, bevor die Teams mit ihrem Training starten. Ganz ähnlich sah das auch in Corona-Zeiten aus, nur eben vor dem Bildschirm. Um 10 Uhr trafen sich alle im Internet, sprachen miteinander und machten sich warm. Das Thema Corona wurde bewusst aus dem Camp rausgehalten. "Das haben wir ja so auch schon genug", sagt Stehr. Bei den Kindern drehte sich alles um das Motto "Fliegen".

Rund 20 Kinder haben laut Dietmar Stehr am ersten Online-Zirkuscamp teilgenommen. "Es waren auch Geschwisterkinder dabei, was praktisch war, weil sie dann gleich miteinander üben konnten." Die Trainer waren breit aufgestellt: Jonglage-Tricks kamen aus der Schweiz, Clownerie aus Spanien. Ein Artist und eine Poi-Trainerin machten das Angebot rund. Nach dem gemeinsamen Auftakt des Tages taten sich alle mit jeweils einem Trainer in Kleingruppen zusammen, ohne Kontakt natürlich. Zur Not musste ein WhatsApp-Videoanruf herhalten. Die Kinder drehten laut Stehr auch selbst kurze Filme, um ihren Fortschritt zu dokumentieren. Zwei Mädchen konnten sogar Kugellaufen trainieren, erklärt er. Im heimischen Garten war das möglich. Das Zirkuszentrum-Team achtete aber darauf, dass auch alle das nötige Knowhow haben, um sich an solche Übungen zu wagen.

Weniger Teilnehmer

Hätte das Camp wie gewohnt stattgefunden, wären mehr Kinder dabei gewesen, ist sich Stehr bewusst. "Manche haben ja die technischen Voraussetzungen gar nicht oder hatten sich dann doch schon etwas anderes vorgenommen." Und doch sind die Organisatoren mit dieser Online-Premiere zufrieden. "Wir hatten nicht nur Neuruppiner Teilnehmer, und alles hat wirklich ganz gut geklappt", so Stehr. Von den Eltern sei auch jede Menge Unterstützung gekommen. "Einige haben sogar in der Morgenrunde mitgemacht." Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen.

Nach den Osterferien würden eigentlich die Kurse im Zirkuszentrum wieder starten. Wegen der Corona-Krise wird das nicht möglich sein. "Aber wir versuchen, unser neues Konzept fortzuführen", erklärt Stehr. Auch Kurse in den Schulen der Region wird es in den kommenden Wochen noch nicht geben. Für diese Zielgruppe könnte das Online-Angebot ebenfalls interessant sein. "Das steht und fällt mit unseren Förderern", so Stehr.

Kurse im kleinen Kreis

Es sehe momentan aber ganz gut aus, dass es zumindest Internetkurse im kleinen Kreis geben kann. "Vielleicht sind auch Individualkurse per WhatsApp möglich" überlegt Stehr. "Da könnten die Kinder zeigen, was sie geübt haben, der Trainer gibt Tipps und erklärt, eine Woche später wird geschaut, ob es geklappt hat." Das Zirkuszentrum hofft jedenfalls, sein Angebot im Landkreis auch in der Krise fortführen zu können. "In den nächsten Tagen werden wir gucken, wie wir auf die Kinder und ihre Eltern zugehen."