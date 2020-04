Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der einst so stolze Schifferverein "Einigkeit" von 1829 ist zwar schon Geschichte, doch die letzten Schiffer halten die Tradition der Flaggenparade aufrecht. Ernst Ramin, dessen Vor-Vorfahren Binnenschiffer waren, und Gerhard Krüger, der bis zu seiner Rente als Binnenschiffer halb Europa bereiste, hissten die Flaggen an der alten Schleuse in Zehdenick.

Begrüßung der Touristen

Vier an der Zahl heißen pünktlich zum Saisonstart die Freizeitschiffer aus aller Welt in der Havelstadt willkommen: Neben der Traditionsfahne des mittlerweile aufgelösten Schiffervereins "Einigkeit" wehen die Flaggen der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Brandenburg und der Stadt Zehdenick im Wind. Bis zum 15. Oktober, dann werden sie wieder eingeholt, gewaschen und bis zum kommenden Jahr eingelagert.

Es sind die letzten Schiffer, die die Tradition der Flaggenparade aufrecht erhalten. Wobei der 83-jährige Ernst Ramin kein echter Binnenschiffer mehr war. Seine Urgroßeltern gingen diesem Gewerbe noch nach, von dem einst Hunderte Familie in und um Zehdenick lebten. Eine Verbindung zum Wasser hat er trotzdem: Seit 60 Jahren sei er ein leidenschaftlicher Segler.

Ganz anders Gerhard Krüger. Der 75-Jährige war bis vor einigen Jahren selbst noch Schiffer. Bis zur politischen Wende 1990 noch mit einem Großfinowmaßkahn auf Elbe, Oder und Havel, später dann mit einer anderen Schiffsklasse verdiente er sich seinen Lebensunterhalt auf den großen Wasserstraßen Europas. Die letzten sieben Jahre bis zu seiner Rente füllte Siemens seine Auftragsbücher. Für den Industriekonzern transportierte er bis zu 500 Tonnen schwere Gasturbinen von Berlin-Spandau nach halb Europa. Entweder direkt zu den Abnehmern in Österreich und Frankreich oder zum Hafen Antwerpen, wo die Turbinen umgeladen und in alle Welt verschifft wurden. Mit ihm ging allerdings die Binnenschifffahrtstradition der Familie zu Ende. Nach vier Generationen fand sich niemand mehr aus der Familie von Gerhard Krüger, der sie fortführen wollte. Seinen zwei Schwiegersöhnen habe er sogar davon abgeraten, in das Gewerbe einzusteigen.

Den Kontakt zur Binnenschifffahrt hat Gerhard Krüger aber bis heute nicht verloren. Seine Neffen sind der Schifffahrt treu geblieben. Einer arbeite beim Wasserschutz in Oranienburg, der andere steuert auf dem Rhein einen Tanker.

Steuermann der "Carola"

In Zehdenick engagierte sich Gerhard Krüger auch noch einige Jahre als Steuermann des Museumsschiffes "Carola", dessen TÜV nun schon seit etwa vier Jahren abgelaufen sei und das deshalb wohl nicht mehr bewegt werden dürfe. Was aus dem Museumsschiff wird, das noch ein Schiffermuseum in seinem Laderaum beherbergt, das will die Stadt Zehdenick als Eigentümerin demnächst entscheiden. Womöglich öffnet das Schiffermuseum in diesem Jahr zum letzten Mal für die Besucher aus dem In- und Ausland. Organisiert wird der Museumsbetrieb derzeit noch vom Vorstand des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick