Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Als am 19. Juli 1998 die traditionsreiche Feinjute-Spinnerei niedergebrannt war, war die noch vom Krieg lädierte Bauhofstraße um eine weitere Baulücke reicher. Doch klang das "Einst und jetzt" der Vorwoche zuversichtlich aus: "Hinter einem letzten Stück erhaltener Mauer (an der Kanalbrücke) wurde ab 2008 ein schönes neues Stück Brandenburg gebaut." Den Wandel läutete 2008 die Wiederöffnung des Mühlengrabens ein, den Investor Heinrich Rüsing zur Bedingung fürs Entstehen eines neuen Wohngebietes auf der Feinjute-Brache gemacht hatte. Zwar störte sich ein Anwohner am Geplätscher und die Wohnbebauung ließ auf sich warten, dennoch erfuhr die Bauhofstraße binnen zehn Jahren einen prächtigen Wandel. 2010/11 entstand auf der Nord-Spitze zwischen Bauhofstraße und Stadtkanal das Gemeindezentrum der Neuapostolischen Kirche, 200 Meter südöstlich 2014/15 die AlexA-Seniorenresidenz (Am Mühlengraben 14) und bis 2019 mittendrin Rüsings Wohnpark: Stadthäuser und -villen mit insgesamt 80 Wohneinheiten. Die sind inzwischen hinter einer geschlossenen, straßenseitigen Häuserreihe verborgen, da die Jedermann-Gruppe 2019 zwei große Baulücken geschlossen hat: In der Bauhofstraße 9/11 wartet sie über Physiotherapie, HNO-Arzt und Hörgeräteakustiker mit zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz sowie einer Intensivpflege-Wohngemeinschaft auf, während mit der Bauhofstraße 15 das Seniorenzentrum "Havelkiez" entstanden ist. Gegenüber, wo man einst die Oro-Spielzeugwerke und später (bis ins Jahr 2000) den VBBr-Betriebshof fand, war der Nachwuchs etwas schneller: die von der wobra 2018 geschaffene "Kita Bauhofstraße" (Nr. 26) betreibt die Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH (JuS), wie auch dahinter den am 04. Dezember 2017 eröffneten "Hort Havelkids", der als Containerdorf nur vorübergehend (bis 2020) bestehen wird. Potential bietet noch die Bauhofstraße 32-34 – einst die Berlin-Neuroder Kunstanstalten A.G., vertraut als VEB Papierverarbeitung Brandenburg und vielleicht bald ein Wohn-, Sport- und Handelsdomizil. 2020 ist die Bauhofstraße jedenfalls lebenswerter und lebendiger als je zuvor.