Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das BT-Jugendtheater ist in seinem fast 30-jährigen Bestehen zu einem Aushängeschild des Brandenburger Theaters geworden. Professionalisiert von Christiane Ziehl, die 2001 die Leitung übernahm, dem Ensemble Gastspiele und einen Preissegen ermöglichte, darunter der Brandenburger Theaterpreis (2004) und der Goldene Papageno für "Die Geschichte vom Soldaten" (2014) und "Frühlings Erwachen" (2015). Neue Akzente setzt Steffan Drotleff, der 1997 als 15-jähriger zum Jugendtheater kam, zum Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator reifte und im September 2017 Ziehls Nachfolge antrat. Geblieben ist das Grundanliegen, jugendlichen Laiendarstellern die Möglichkeit zu bieten, unter professionellen Bedingungen Theater zu machen. Doch statt gemäß Spielplan aktuell mit "Verletzte Jugend" auf der Studiobühne stehen zu dürfen oder bei den 28. Brandenburger Schultheatertagen im Juni neue Talente entdecken zu können, herrscht Corona-Stille im Brandenburger Theater. Nicht einmal an ein gemeinsames Anstoßen des Ensembles auf den 20. Geburtstag des am 16. Juni 2000 eröffneten CulturCongressCentrums ist zu denken – weil es trotz nun angedachter "Lockerung der Corona-Maßnahmen" bei Kontaktbeschränkungen und dem Verzicht auf Großveranstaltungen und Menschenansammlungen bleibt. Steffan Drotlef weiß die Zeit zu nutzen und hat seinen Mitstreitern mit einer märchenhaften Idee das Warten auf die Normalität verkürzt. Da das Jugendtheater als treuer Begleiter des "Undine" genannten Wettbewerbs für neue Märchen bei den Festveranstaltungen im März und Juni als Vorleser dabei gewesen wäre, hat Drotleff die Lesung in die heimischen Wohnzimmer verlegt. Er selbst sowie Anna Strehlau, Vanessa Braun, Leo Schäfer, Lucas Weißbach und Tobias Borchers sprachen ihre Textpassagen mittels Aufnahmetechnik ein, sendeten die Digitaldateien an Steffan Drottleff, der in stundenlanger Feinarbeit den Zusammenschnitt besorgte. So entstand zu jedem der 14 Siegermärchen des nunmehr 16. von BRAWO und Fouqué-Bibliothek ausgelobten Undine-Märchenwettbewerbs die Hör(spiel)fassung, die ab sofort auf www.brawo.de/undine2020 zu erleben ist. Hier sind die Märchen somit nun les- und hörbar und ein perfektes Mittel gegen Langeweile. Und sie bleiben Vorlage für den zweiten Undine-Wettbewerbsteil. Wegen der Corona-Auszeit ist der Illustratorenwettbewerb ausgedehnt, sodass bildkünstlerische Werke bis zum Start der Sommerferien (25.06.) entstehen können. Mitmachen können wie immer alle 7- bis 25-Jährigen. Eure Aufgabe: Macht die siegreichen Märchen sichtbar, setzt eure Lieblingsfigur oder -passage in Szene – malend, zeichnend, modellierend,…, filmend. Im Herbst, so hoffen wir, können wird dann die besten Autoren und Illustratoren in einer gemeinsamen Theater-Veranstaltung mit den Hauptpreisen (je eine Undine-Statuette + 150 Euro) und Sonderpreise (je 150 Euro) auszeichnen und das Jugendtheater wieder lesend live erleben.