Redaktion

Falkensee Christoph Toaspern ist Einrichtungsleiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Falkensee/Nauen der Evangelischen Johannesstift Jugendhilfe. Auf Grund der Corona-Krise arbeitet die Familienberatung vorübergehend telefonisch mit den Familien. Christoph Toaspern berichtet, wie die Familien mit der derzeitigen Situation umgehen können und was die häusliche Isolation erträglich(er) machen kann.

Seit mehreren Wochen sind viele Familien zu Hause. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation geändert. Am Anfang musste die Betreuung geklärt werden, weil Schulen und Kitas geschlossen wurden. Toaspern sagt, die Familien mussten erstmal mit dem Schreck und der Angst vor der Pandemie umgehen. Die Beratungsstelle empfahl, Verabredungen zu treffen, die Strukturen und Sicherheit geben sollten: wer übernimmt welche Aufgabe, wie funktioniert das schulische Lernen, wie kann die Freizeit gestaltet werden und wie gemeinsame Mahlzeiten für eine geregelte Tagesstruktur sorgen.

Dies ist inzwischen nicht mehr das große Thema in den meisten Familien, da sich die Tagesabläufe eingespielt hätten, so Christoph Toaspern weiter. Viele Familien könnten auch der zusätzlichen Zeit miteinander etwas abgewinnen, andere gerieten aber gerade jetzt erst richtig in Stress.

Dieser Stress kann ausgelöst werden durch die Ungewissheit, wie sich die derzeitige Situation entwickeln wird. Außerdem können sich auch Probleme, die vorher schon da waren, jetzt zuspitzen. Dazu komme die Situation, dass Eltern die Rolle der Lehrer übernehmen, das schulische Lernen durchzusetzen und mitunter in der Kommunikation mit der Schule Probleme haben, z.B. die Anforderungen der Schulen nachzuvollziehen und umzusetzen.

Christoph Toaspern gibt aber auch Tipps, wie Eltern mit der eigenen Zukunftsangst und der Angst ihrer Kinder umgehen können. "Da gibt es einfache und wirksame Methoden: Es hilft schon etwas, den Medienkonsum in Bezug auf das Corona-Virus zu begrenzen. Zu viele Bilder und Berichte verunsichern noch mehr", sagt Toaspern. Ganz wichtig sei es, dass sich Eltern auf Positives im jetzigen Familienleben konzentrieren und auch ihre Kinder dazu anleiten. "Das kann bedeuten, sich in Gesprächen auf positive Inhalte zu fokussieren, die einen selbst, den Partner oder Partnerin und auch die Kinder stabilisieren", erklärt Toaspern.

Wenn Konflikte sich zuspitzen, sollte man darüber reden, bevor es richtig schwierig wird. "Streit bahnt sich meistens an. Es hilft, den Ärger anzusprechen." Dazu eignen sich beispielsweise regelmäßige Treffen mit der ganzen Familie, in denen besprochen wird, wie es jedem gerade geht und was jeder tun kann, dass es allen gut geht. Vor allem Nachsicht mit den anderen Familienmitgliedern ist jetzt angesagt. Dabei sollte man sich immer wieder sagen, dass die jetzige Situation auch vorübergehen wird.

Wenn alle in der Wohnung sind, sei es auch wichtig, Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. So funktioniert es gut, festzulegen, wer einen Raum oder Platz für eine Zeit für sich alleine haben kann. Wenn es trotzdem zu Streit kommt, kann ein Lauf oder Spaziergang den Ärger relativieren und die Klärung ist anschließend viel leichter.

Es helfe auch, mit einer Vertrauensperson über die eigenen Gefühle zu sprechen. Ihren Kindern können Eltern helfen, indem sie die Gefühle, die sie bei den Kindern wahrnehmen oder vermuten, ansprechen. Das helfe den Kindern, sich ihre Gefühle bewusst zu machen, darüber zu sprechen und so auch mit der Angst umzugehen.

Außerdem solle man in der ganzen Situation auch den Körper nicht vergessen. "Entspannungsübungen nehmen die Stressempfindungen aus dem Körper. Da gibt es viele Anleitungen bei Youtube", rät der Fachmann.

Familien können einfach bei der Erziehungs- und Familienberatungsstelle anrufen und um Rat fragen. Eltern, Kinder oder auch Großeltern können anrufen oder schreiben und über die eigene und die Situation in ihrer Familie sprechen. Die Beratungen sind kostenfrei und alles wird vertraulich behandelt.

Telefonische Beratung unter 03322/201361 und Onlineberatung www.online-probleme-loesen.de.