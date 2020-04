In Trebitz an der Zickenwiese, einem im Sommer hin und wieder geöffneten Biergarten, endet der Spaziergang. Hier steht der Ziegenbock als letzte Holzskulptur am Wege. © Foto: A. Koska

Andreas Koska

Brück Frische Luft, Sonne - das sind Faktoren, die präventiv gegen das Corona-Virus helfen können. Mit entsprechenden Möglichkeiten sind wir in der Zauche reich gesegnet. Keine Gewaltmärsche aber kleine Spaziergänge an der frischen Luft, denn zwar kann der Weg das Ziel sein, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ein Spaziergang zu einem Ziel mich eher motiviert. Deshalb ein paar kleine Vorschläge für einige Minuten an der frischen Luft.

"Es ist unser Stadtpark", das sagte Brücks Bürgermeister Matthias Schimanowski als das Gespräch auf die Kleine Plane und den entlang des Rinnsals verlaufenden Spazierwegs kam. Dabei handelt es sich eigentlich um zwei Wege. Der bequeme, asphaltierte führt über den Europaradweg R1. Der andere, eigentlich ein Pfad, führt über den Bachlauf mit dem Blick auf das rund zwei Meter tiefer fließende Wasser.

Ich empfehle den Start in der Straße An der Plane, am Lothar-Koch-Pavillon hinter dem Naturbad. Hier, wo bald der Bürgerverein einen Mehrgenerationenspielplatz errichten wird, mündet die auch Plänchen genannte Kleine Plane im einen Auffangbecken.

Unser Spaziergang führt uns von der Mündung in Richtung Trebitz, wo das Plänchen von der Plane abzweigt. Angelegt wurde der Wasserlauf durch Zisterzienser-Mönche im 16. Jahrhundert, um die Brücker Wassermühle mit Wasser zu versorgen. Etwa 2,4 Kilometer ist der Kanal lang und doppelt so lang ist der Spaziergang, wobei Sie an der Silberbrückenstraße umkehren oder über den Stadtteil Rottstock den Rückweg antreten können. Möglich ist auch eine Rücktour entlang des Bahndamms.

Also nichts wie los, wer das Abenteuer liebt erklimmt den Deich. Hier läuft man eng an den Bäumen entlang, hier hat man ein Gefühl von Wildnis und Abenteuer und auch immer wieder den Blick auf die Stadt. In Höhe des Campus kann man über einen Steg in die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und damit zum Sportplatz und der Ober- und Grundschule.

Die Schüler der Oberschule helfen Siegfried Tangnatz bei der Pflege des Wasserlaufs. Tangnatz kümmert sich seit Jahrzehnten um den Spazierweg, hat hier Infotafeln aufgestellt und gemeinsam mit dem Brücker Schnitzerzirkel, vor allem Hermann Strübing, Holzfiguren aufgestellt. Tangnatz erhielt für diese Arbeit die Ehrenbürgerwürde der Stadt Brück.

Der Weg führt weiter. An den Erklärungstafeln erfahren sie alles über die Fauna und Flora auf dem Weg. An der Silberbrückenstraße gibt es eine Wanderhütte. Hier kann man einen kleinen, mitgebrachten Imbiss zu sich nehmen.

Auf dem weiteren Weg streckt die Giraffe ihren Hals in die Höhe, die Schlangen scheinen durch das Unterholz zu kriechen, während die Eule alles im Blick behält, alles Figuren der Schnitzer.

Vor allem jenseits der Kleinen Plane sind die Folgen des Sturms "Xavier" aus dem Jahr 2017 immer noch zu sehen, umgestürzte, entwurzelte Bäume.

Weitere Stege überspannen den schmalen Wasserlauf und erleichtern vor allem den Tieren den Übergang, denn die Schlucht der Plane ist zwar schmal aber tief.

Kurz vor Trebitz, wo die Kleine Plane eigentlich ihren Beginn hat, gibt es einen Rundweg, hier hat Tangnatz weitere Erklärungstafeln aufgestellt und versucht die Spaziergänger dafür zu sensibilisieren, was für ein Schatz das Plänchen ist.

In Trebitz an der Zickenwiese, einem im Sommer manchmal geöffneten Biergarten, endet der Spaziergang. Hier steht der Ziegenbock als letzte Holzskulptur am Wege. Eine Bank lädt zum Ausruhen ein, bevor man den Rückweg antreten kann. Wer möchte kann auch einige Meter am Planeufer in Richtung Nordwest weiter laufen, auch dieser Weg wird von Tangnatz mitgepflegt.

Die Plane selbst entspringt bei Raben und mündet rund 60 Kilometer später in Brandenburg an der Havel in den Breitlingsee.

Falls Sie die gesamte empfohlene Strecke im Spazierschritt hin und zurück legen wollen, sollten sie 2,5 bis drei Stunden einplanen.