BRAWO

Brück Pfarrer Helmut Kautz lädt ein: "Auto, Platz und einen Kaffee und schon können wir zusammen coronagerecht Gottesdienst feiern! Am Sonntag, 19. April, sind um 10.30 Uhr alle eingeladen mit ihrem Auto in die Titanenarena nach Brück zu kommen. Dort werden wir uns alle mit 1,5m Abstand aufstellen und den Gottesdienst feiern. Bitte warm anziehen, da die Scheibe runtergekurbelt werden muss. So kann jeder die Lautsprecher hören. Kaffee wird auch verteilt." Der Gottesdienst wird zusätzlich wie schon gewohnt per Zoom übertragen. 030/56795800 wählen und Meeting-ID: 469 514 6224# eingeben. Passwort: 506288 Oder per Internet und dann mit Video einfach hier klicken: https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09